Россия
Вход
Поиск

Страховая компания ЗСГ (Здоровая Семья-Гарант)

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
150 030
на 01.10.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
210
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
3 715
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
684
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

ООО СК «ЗСГ» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 331-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 195-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (~90% страхового портфеля) и 222-е по сборам в Москве, основном регионе деятельности. Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 31.03.2016 года № ОД-1080 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «ЗСГ».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3721), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО СК «ЗСГ» начало страховую деятельность в Москве с 2001 года как ООО СК «Здоровая семья–Гарант». Переименование компании в ООО СК «ЗГС» произошло в декабре 2013 года. По итогам 2014 года основными направлениями деятельности компании являлись страхование от несчастных случаев и болезней, занимающее почти 90% страхового портфеля, а также страхование имущества юридических лиц.

Участниками компании являются: ООО «Консолан» (79,94%), ООО «Магнат» (10,23%), ООО «ОптТорг» (9,83%). Конечными бенефициарами компании выступают Евгений Ильин (39,97%), Светлана Гусарова (39,97%) и Дмитрий Моисеев (9,83%).

В 2012 году компания собрала 459 тыс. рублей страховых премий против 919 тыс. рублей годом ранее, продемонстрировав падение сборов на 50,05%. В последующие годы в деятельности компании наблюдается позитивная динамика поступлений. В частности, по итогам 2013 года объемы страховых взносов увеличились на 120,92%, а 2014 году прирост сборов составил 266,37%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 3,72 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 1,01 млн рублей), из них 100% составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий был собран в Москве.

Выплаты в 2014 году составили 684 тыс. рублей. Уровень выплат – 18,41%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 36,13 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 1,58 млн рублей), выплачено 1,33 млн рублей.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года состоял из договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней (89,85%) и страхованию имущества юридических лиц (10,15%). При помощи посредников страховщиком было собрано 988 тыс. рублей (26,59%), размер среднего агентского вознаграждения составил 20,04%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 210 тыс. рублей. Данные по МСФО на сайте компании не размещены.

Уставный капитал – 150,03 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Абрашин (генеральный директор).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 30 марта 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «ЗСГ»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3513 от 04.12.2015
Руководитель
Николай Евгеньевич Гулящих (руководитель временной администрации)
по информации на 18 февраля 2016 г.
ОГРН
1027739139438
Адрес
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 8-12
Телефоны
+7 (495) 972-97-56
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3513 от 04.12.2015 Отозвана

Банк России приказом от 31.03.2016 года № ОД-1080 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «ЗСГ».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3721), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 3513 от 04.12.2015 Отозвана
Новости
Все страховые компании
 2849
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах