Страховая компания ЗСГ (Здоровая Семья-Гарант)

Справка banki.ru о компании

ООО СК «ЗСГ» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 331-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 195-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (~90% страхового портфеля) и 222-е по сборам в Москве, основном регионе деятельности. Компания не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 31.03.2016 года № ОД-1080 отозвал лицензии на осуществление страхования ООО СК «ЗСГ».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 24.12.2015 № ОД-3721), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО СК «ЗСГ» начало страховую деятельность в Москве с 2001 года как ООО СК «Здоровая семья–Гарант». Переименование компании в ООО СК «ЗГС» произошло в декабре 2013 года. По итогам 2014 года основными направлениями деятельности компании являлись страхование от несчастных случаев и болезней, занимающее почти 90% страхового портфеля, а также страхование имущества юридических лиц.



Участниками компании являются: ООО «Консолан» (79,94%), ООО «Магнат» (10,23%), ООО «ОптТорг» (9,83%). Конечными бенефициарами компании выступают Евгений Ильин (39,97%), Светлана Гусарова (39,97%) и Дмитрий Моисеев (9,83%).

В 2012 году компания собрала 459 тыс. рублей страховых премий против 919 тыс. рублей годом ранее, продемонстрировав падение сборов на 50,05%. В последующие годы в деятельности компании наблюдается позитивная динамика поступлений. В частности, по итогам 2013 года объемы страховых взносов увеличились на 120,92%, а 2014 году прирост сборов составил 266,37%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 3,72 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 1,01 млн рублей), из них 100% составляют сборы с юридических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий был собран в Москве.

Выплаты в 2014 году составили 684 тыс. рублей. Уровень выплат – 18,41%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было собрано 36,13 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 1,58 млн рублей), выплачено 1,33 млн рублей.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года состоял из договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней (89,85%) и страхованию имущества юридических лиц (10,15%). При помощи посредников страховщиком было собрано 988 тыс. рублей (26,59%), размер среднего агентского вознаграждения составил 20,04%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании согласно отчетности по РСБУ составила 210 тыс. рублей. Данные по МСФО на сайте компании не размещены.

Уставный капитал – 150,03 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Сергей Абрашин (генеральный директор).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 30 марта 2016 г.