Страховая компания Авангард-Гарант

АО «Страховая группа Авангард-Гарант» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Входит в состав группы «Авангард», контролируемой бизнесменом Кириллом Миноваловым. По итогам 2018 года общество заняло 130-е место по сборам среди российских страховщиков и второе место по сборам в сегменте сельскохозяйственного страхования, составляющего 97,59% портфеля. Компания не имеет филиальной сети и представлена головным офисом в Москве.
АО «Страховая группа Авангард-Гарант» основано в августе 1993 года в Москве. До 2008 года компания специализировалась на розничном направлении бизнеса. Основным видом страхования было каско, предлагаемое клиентам АКБ «Авангард» при получении автокредита. Компания активно развивала это направление до 2008 года и некоторое время входила в топ-20 страховщиков по сборам каско.
Компания приобрела известность благодаря жестким правилам страхования: в частности, договор каско не покрывал риски, если страховой случай наступил из-за нарушения страхователем ПДД. В период с 2008 по 2010 год Федеральная служба страхового надзора и Федеральная антимонопольная служба предъявили ряд претензий к компании; была органичена и приостановлена лицензия страховщика в части каско. В 2011 году компания через суд оспорила приостановление лицензии, но к этому моменту приняла решение отказаться от розничного страхования каско физических лиц.
В настоящее время приоритетным направлением деятельности страховщика является сельскохозяйственное страхование, которое компания осуществляет для ООО «Авангард-Агро» – предприятия, входящего в холдинг.
Оснoвным aкциoнером общества, владеющим 99,64% акций, является ООО «Алькор Холдинг Групп» (основной вид деятельности компании ‒ сдача внаем собственного недвижимого имущества). Конечным бенефициаром компании и холдинга «Авангард» является президент АКБ «Авангард» Кирилл Миновалов.
Компания является членом-наблюдателем Российского союза автостраховщиков (РСА) и членом Некоммерческой организации "Национальный союз агростраховщиков".
Уставный капитал – 130 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).
В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.
Руководство: Михаил Климов (генеральный директор), Анна Кириллова (главный бухгалтер).
Совет директоров (по состоянию на 18.05.2018): Кирилл Миновалов, Алексей Киркин, Анна Кириллова, Станислав Коновалов, Константин Бобин.
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 0796 от 13.07.2015
|Действует
|ЦБРФ СИ № 0796 от 13.07.2015
|Действует
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