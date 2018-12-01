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Страховая компания Авангард-Гарант

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
130 000
на 01.12.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
10 210
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
737 714
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
471 128
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование выезжающих за рубеж
Справка banki.ru о компании

АО «Страховая группа Авангард-Гарант» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Входит в состав группы «Авангард», контролируемой бизнесменом Кириллом Миноваловым. По итогам 2018 года общество заняло 130-е место по сборам среди российских страховщиков и второе место по сборам в сегменте сельскохозяйственного страхования, составляющего 97,59% портфеля. Компания не имеет филиальной сети и представлена головным офисом в Москве.

АО «Страховая группа Авангард-Гарант» основано в августе 1993 года в Москве. До 2008 года компания специализировалась на розничном направлении бизнеса. Основным видом страхования было каско, предлагаемое клиентам АКБ «Авангард» при получении автокредита. Компания активно развивала это направление до 2008 года и некоторое время входила в топ-20 страховщиков по сборам каско.

Компания приобрела известность благодаря жестким правилам страхования: в частности, договор каско не покрывал риски, если страховой случай наступил из-за нарушения страхователем ПДД. В период с 2008 по 2010 год Федеральная служба страхового надзора и Федеральная антимонопольная служба предъявили ряд претензий к компании; была органичена и приостановлена лицензия страховщика в части каско. В 2011 году компания через суд оспорила приостановление лицензии, но к этому моменту приняла решение отказаться от розничного страхования каско физических лиц.

В настоящее время приоритетным направлением деятельности страховщика является сельскохозяйственное страхование, которое компания осуществляет для ООО «Авангард-Агро» – предприятия, входящего в холдинг.

Оснoвным aкциoнером общества, владеющим 99,64% акций, является ООО «Алькор Холдинг Групп» (основной вид деятельности компании ‒ сдача внаем собственного недвижимого имущества). Конечным бенефициаром компании и холдинга «Авангард» является президент АКБ «Авангард» Кирилл Миновалов.

Компания является членом-наблюдателем Российского союза автостраховщиков (РСА) и членом Некоммерческой организации "Национальный союз агростраховщиков".

Уставный капитал – 130 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Михаил Климов (генеральный директор), Анна Кириллова (главный бухгалтер).

Совет директоров (по состоянию на 18.05.2018): Кирилл Миновалов, Алексей Киркин, Анна Кириллова, Станислав Коновалов, Константин Бобин.

Дата последнего изменения: 5 декабря 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «Страховая группа Авангард-Гарант»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0796 от 13.07.2015
Руководитель
Михаил Иванович Климов (генеральный директор)
по информации на 5 декабря 2018 г.
ОГРН
1037739503548
Адрес
129090, г. Москва, Грохольский пер., д. 29, корп. 1
Телефоны
+7 (495) 980-98-50
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0796 от 13.07.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 0796 от 13.07.2015 Действует
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