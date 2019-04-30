Страховая компания Потребительское общество взаимного страхования «Кооперативное единство»

Справка banki.ru о компании

НКО ПОВС «Кооперативное единство» – небольшая по размеру сборов специализированная некоммерческая организация. По итогам 2017 года занимает 182-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 49-е место по сборам в Новосибирской области (100% сборов). Основные доли страхового портфеля по итогам года пришлись на страхование имущества юридических лиц (72,27%) и страхование средств наземного транспорта (25,34%). Компания не имеет филиалов и представительств. Головной офис расположен в Новосибирске.

ПОВС «Кооперативное единство» – некоммерческая организация, основанная на членстве в результате добровольного объединения граждан и юридических лиц с целью осуществления взаимного страхования их имущественных интересов. Общество создано в марте 2011 года.



Основными направлениями деятельности ПОВС «Кооперативное единство» являются: страхование имущества юридических лиц (за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования), страхование имущества граждан (за исключением транспортных средств) и страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта).

В 2013 году компания собрала 15,11 млн рублей страховых премий против 11,51 млн рублей годом ранее, продемонстрировав прирост сборов на 31,33%. Следующий период деятельности отмечается отрицательной динамикой сборов. По итогам 2014-2015 годов размер страховой премии сократился на 21,22% и 3,13% соответственно, а в 2016-м – на 5,72%. В 2017 году общество собрало 9,95 млн рублей премий, что на 8,46% уступает аналогичному показателю за предыдущий отчетный период (в 2016-м – 10,87 млн руб.). В структуре сборов 91,11% занимают премии по договорам с юридическими лицами, 8,89% – доля физлиц. Размер выплат по итогам года равен 2,73 млн рублей, уровень выплат – 27,43%. За 3 месяца текущего года страховщиком собрано 2,38 млн рублей премий (минус 15,2% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 172 тыс. рублей. Уровень выплат за первый квартал составил 7,22%.

Составляющими страхового портфеля компании в 2017 году являются: страхование имущества (74,66%, из них имущества юридических лиц – 72,27%, физических лиц – 2,39%) и каско (25,34%).

Руководство: Юрий Макаров (директор).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность членов общества на начало отчетного года составила 169 ед., численность членов, вступивших в общество за отчетный период – 4 ед., численность членов, исключенных из общества – 11 ед., всего членов общества на конец отчетного периода – 162 ед.

Клиенты: Потребительское общество «Чулымское», ООО «Каргатский промышленный торг», Чистоозерный районный союз потребительских обществ, Ишимское сельское потребительское общество, ООО «Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза», Павловское сельпо, Раздольненское сельпо, ООО «Татарский рынок», Потребительское общество «Чановский центральный торг», ООО «Вексельный центр Новосибирского облпотребсоюза», ООО «Кооптехтрансервис» и др.

Дата последнего изменения: 8 августа 2018 г.