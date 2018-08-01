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Страховая компания Медицинская страховая компания «ИНКО-Мед»

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
18 917
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО МСК «ИНКО-Мед» – небольшая по размеру сборов страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. На рынке ОМС в 2017 году компания заняла 18-е место среди российских страховщиков по количеству застрахованных и первое место – на территории Воронежской области (рыночная доля в регионе – 51%). Страховая организация имеет филиалы в Белгороде и Курске и более 30 представительств в Воронежской области. Головной офис находится в Воронеже.

МСК «ИНКО-Мед» работает на страховом рынке с 1994 года. Компания является крупнейшим страховщиком в системе ОМС на территории Воронежской области. C апреля 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

Участниками компании являются ЗАО «Управляющая компания «Рекон» (45,58%), ЗАО Компания «СЕНС» (32,31%) и АО «Страховая Бизнес Группа» (22,11%). Конечным контролирующим владельцем является Валерий Черников, который выступает контролирующим собственником ЗАО «Управляющая компания «Рекон». Валерий Черников также контролирует универсального страховщика АО «Страховая бизнес группа» (73-е место по сборам в 2017 году).

До 2008 года компания не имела поступлений и не совершала выплат по добровольному медицинскому страхованию, занимаясь только ОМС. В 2009 году организацией собрано 1,9 млн рублей страховых премий. С 2010 по 2012 год размер поступлений компании ежегодно увеличивается. В частности, в 2012 году собрано 13,02 млн рублей страховых премий против 10,94 млн рублей годом ранее (+18,98%). В 2013 году отмечено снижение объема поступлений до 2,5 млн рублей (-80,78%). В 2014 году сборы и выплаты компании по добровольному страхованию отсутствуют. В 2015 году компания вновь занялась добровольным медицинским страхованием, объем собранной премии за этот период составил 1,06 млн рублей, размер выплат – 948 тыс. рублей. В 2016 году компания не осуществляла добровольного страхования, а по итогам 2017-го сборы по нему составили 1 тыс. рублей. Выплаты с 2016 года по настоящее время отсутствуют.

По итогам 2017 года чистая прибыль компании составила 18,92 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 18,13 млн рублей по МСФО. Годом ранее прибыль страховщика составила 10,18 млн рублей по РСБУ и 10,53 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 120 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, среднесписочная численность работников составила 116 чел. Страховые агенты – юридические и физические лица отсутствуют.

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой медицинской организации МСК ИНКО-Мед на уровне А «Высокий уровень надежности и качества услуг» со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга (дата события – 2 декабря 2016 года).

Руководство: Татьяна Москалева (генеральный директор), Владимир Шахназаров, Светлана Куршина, Александр Гапеев, Геннадий Зимарин.

По состоянию на 1 января 2018 года в МСК «ИНКО-Мед» по системе ОМС застраховано 1,176 млн человек, из них 99,3% – на территории Воронежской области. Менее 1% застрахованных граждан – жители Курской и Белгородской областей.

Дата последнего изменения: 21 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «МСК «ИНКО-Мед»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2031 от 09.11.2015
Руководитель
Татьяна Николаевна Москалева
по информации на 21 августа 2018 г.
ОГРН
1043600049041
Адрес
394018, г. Воронеж, ул. Платонова, д. 14
Телефоны
+7 (473) 255-01-70
8 (800) 100-36-03
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2031 от 09.11.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 2031 - 01 от 09.11.2015 Действует
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