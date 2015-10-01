Страховая компания Медицинская страховая компания «Сана»

Справка banki.ru о компании

ПАО МСК «Сана» – небольшая по размеру сборов страховая организация, специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском страховании. По итогам 2014 года компания заняла 323-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 58-е место по сборам в сегменте ДМС в Тюменской области. Компания имеет филиал в Челябинске. Головной офис находится в Тюмени.

С 1 января 2014 года ОАО МСК «САНА» исключена из реестра страховых медицинских организаций, работающих в сфере ОМС на территории Тюменской области. Согласно выписки из ЕГРЮЛ с 18 августа 2015 года компания прекратила деятельность в результате преобразования. В состав преемников при реорганизации вошло юридическое лицо – ООО «Сана», занимающееся розничной торговлей фармацевтическими товарами. Компания прекратила осуществлять страховую деятельность.

Банк России приказом от 16.03.2016 года № ОД-879 отозвал лицензию на осуществление страхования ОАО МСК «Сана» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ОАО МСК «Сана» зарегистрировано в мае 1994 года как Медицинская страховая компания «Аско-Сана». Многие годы компания являлась единственной Тюменской специализированной медицинской страховой компанией.



Акционерами компании являются ООО «Аско-Сана» (40,28%, владельцы – Александр Лыков и Ольга Слинкина), Александр Лыков (35,98%), Надежда Лыкова (12,07%), Евгений Лыков (11,66%).

Последние три года в деятельности компании наблюдалося падение объемов страховых взносов. Так, в 2012 году компания собрала 11,49 млн рублей страховых премий против 16,6 млн рублей годом ранее, продемонстрировав снижение сборов на 30,78%. В 2013 году поступления компании сократились на 35,16%, а в 2014-м – на 15,41%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 6,3 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 7,45 млн рублей), из них 99,6% составляют сборы с юридических лиц и 0,4% – с физических лиц. По территориальному распределению весь объем страховых премий в 2014 году осуществлен в Тюменской области.

Выплаты в 2014 году составили 8,44 млн рублей. Уровень выплат – 133,8%. По итогам работы в первом полугодии 2015 года страховщиком было выплачено 2,74 млн рублей, сборы в указанный период не осуществлялись.

Страховой портфель компании по итогам 2014 года состоял исключительно из договоров по добровольному медицинскому страхованию.

При помощи посредников страховщиком было собрано 281 тыс. рублей (4,46%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,32%.

По итогам 2014 года, убыток компании, согласно отчетности по РСБУ, составил 1,66 млн рублей, по МСФО – 1,53 млн рублей.

Уставный капитал – 60,11 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2015 года).

На 1 октября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Александр Лыков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 17 марта 2016 г.