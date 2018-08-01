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Страховая компания Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области (МАСКИ)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
125 001
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-2 498
за 2017
Справка banki.ru о компании

АО Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области (АО «МАСКИ») – небольшая региональная организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. До 2012 года компания также занималась добровольным медицинским страхованием, лицензия на осуществление которого отозвана Банком России в связи с добровольным отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (приказ ОД-982 от 17.04.2018 года). С 2017 года компания продолжает вести страховую деятельность под брендом ВТБ МС. Головной офис находится в Иркутске.

АО «МАСКИ» зарегистрировано в октябре 1992 года. Компания долгие годы работала на страховом рынке Иркутской области, где занимала лидирующие позиции по численности застрахованных лиц (3-е место по состоянию на 01.07.2017 года, рыночная доля в регионе – 10,6%).

В октябре 2017 года АО «МАСКИ» было приобретено ООО СК «ВТБ Страхование» – крупной универсальной компанией, входящей в международную финансовую группу ВТБ. Рранее акционером АО «МАСКИ» являлось Муниципальное образование г. Иркутск в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска, которому принадлежало 99,2% акций. Долей в размере 0,8% уставного капитала владело ЗАО «Иркутскпромстрой».

15 марта 2018 года внеочередным общим собранием участников ООО ВТБ МС принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему АО «МАСКИ». Процесс реорганизации завершен в июле 2018 года. С момента присоединения консолидированная компания продолжила работу на рынке ОМС под единым брендом – ВТБ Медицинское страхование (ВТБ МС), а 270 тыс. человек, которые ранее обслуживались в компании «МАСКИ», стали клиентами ВТБ МС.

С 2004 по 2012 год компания осуществляла деятельность по добровольному медицинскому страхованию. С 2010 по 2012 год годовой объем страховых премий по ДМС находился в пределах 5-7 млн рублей. С 2013 года страховые сборы по ДМС в компании отсутствуют.

По итогам 2017 года страховщик получил убыток по РСБУ в размере 2,5 млн рублей. Предыдущий год завершен с чистой прибылью в 189 тыс. рублей.

Уставный капитал – 125 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Руководство: Игорь Журавлев (генеральный директор).

По состоянию на 1 января 2018 года количество застрахованных в компании граждан по ОМС превышает 265,3 тыс. человек.

Дата последнего изменения: 27 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «Медицинская акционерная страховая компания Иркутской области (МАСКИ)»
лицензия ЦБРФ ОС № 0195 - 01 от 07.09.2016
Руководитель
Игорь Сергеевич Журавлев
по информации на 27 августа 2018 г.
ОГРН
1023801004556
Адрес
664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 30
Телефоны
+7 (3952) 34-01-36
8 (800) 550-35-07
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 0195 - 01 от 07.09.2016 Действует
ЦБРФ СЛ № 0195 от 07.09.2016 Отозвана

Банк России приказом от 17.04.2018 года № ОД-982 отозвал лицензию компании на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни. Решение принято в связи с отказом компании от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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