Страховая компания Солидарность (Диана)

Справка banki.ru о компании

АО СК «Солидарность» (ранее АО СК «Диана») – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 153-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 22-е место по сборам в Иркутской области, основном регионе деятельности. Основные сборы премий по итогам года пришлись на добровольное медицинское страхование (51,97%) и страхование имущества физических лиц (19,92%). Компания имеет один филиал в Иркутске. Головной офис находится в Ангарске (Иркутская область).

Компания начала работу на региональном страховом рынке с октября 1992 года как АО СК «Диана». В 2011 году произошло слияние СК «Диана» и Иркутской страховой компании «Энергия», которая проработала на страховом рынке с 1992 года. Таким образом, СК «Диана» усилила свои позиции на страховом рынке региона, увеличив потенциал и оборот. В октябре 2018 года общество было переименовано в АО СК «Солидарность».

Компания является универсальным страховщиком и одним из лидеров в сегменте добровольного медицинского страхования в Иркутской области (шестое место по итогам 2017 года). С мая 2017 года общество принято в состав Всероссийского союза страховщиков.



Акционерами компании являются АО «ЗарубежЭнергоПроект» (93,46% акций) и физические лица (6,54%). Конечным бенефициаром выступает Вячеслав Арбузов.

В 2013-2014 компания демонстрирует прирост сборов на 16,36% и 2,64% соответственно, а по итогам следующих двух лет отмечается снижение сборов: на29,67% в 2015 году и на 2,62% в 2016-м. В 2017 году страховщик собрал 87,61 млн рублей премий, что на 9,68% превышает аналогичный показатель предыдущего года. В структуре сборов 56,64% занимают поступления с юридических лиц и 43,36% – с розничных клиентов. Размер выплат в 2017 году равен 42,41 млн рублей, уровень выплат – 48,41%. За 9 месяцев 2018 года страховщиком собрано 71,2 млн рублей (+23,5% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено – 30,88 млн рублей. Уровень выплат за три квартала составил 43,37%.

По итогам 2017 года страховой портфель компании включает: добровольное медицинское страхование (51,97%), страхование имущества (27,07%, из них имущества физических лиц – 19,92%, юридических лиц – 7,15%), каско (9,18%), страхование от несчастных случаев и болезней (8,86%), страхование разных видов гражданской ответственности (2,64%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 46,24 млн рублей (52,78%), размер среднего агентского вознаграждения составил 24,94%.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 1,92 рублей по РСБУ и убыток в 1,28 млн рублей по МСФО. Годом ранее страховщик показал убыток в 3,94 млн рублей по РСБУ и доход в размере 9,54 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 141,18 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 35 чел., страховых агентов-физических лиц – 139 чел., страховых агентов-юридических лиц – 9 ед.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров: Ирина Бутакова, Ирина Гордеева, Борис Кашин, Артем Климов, Сергей Кошкин.

Руководство: Ирина Бутакова (генеральный директор), Марина Игнатенко (гл. бухгалтер).

В число постоянных клиентов СК «Диана» входит свыше 150 тыс. физических лиц и более 1 тыс. крупных государственных организаций и частных компаний, таких как: АО «Стальконструкция», ОАО «ИркутскгипродорНИИ», ОАО «ВостокСибЭлектроМонтаж», ООО «Иркутскмонтажстрой», МУП «Служба эксплуатации мостов», ОАО «Иркутская маслосырбаза», ЗАО «Курорт «Ангара», ООО «Леда», МУП «Ангарский водоканал», ООО «Энергоцентр «Иркут», АО «Дорожная служба Иркутской области», ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» и др.

Партнеры

Банки: ОАО «БайкалИнвестБанк», АО АКБ «Гринкомбанк», АКБ «Солидарность», АО «Кранбанк».

Дата последнего изменения: 13 декабря 2018 г.