Страховая компания Кофас Рус Страховая Компания

Справка banki.ru о компании

ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания» – относительно небольшая по размеру сборов дочерняя компания крупного французского страховщика Coface. Деятельность компании ведется в единственном направлении – страховании кредитных рисков (защита от рисков неплатежа по коммерческим кредитам). По итогам 2017 года организация заняла 102-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и шестое место в сегменте страхования предпринимательских рисков. Обособленные подразделения компании работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Головной офис находится в Москве.

ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания» – дочерняя компания Coface* в России, получила лицензию на ведение страховой деятельности в 2010 году. Единственным видом деятельности является страхование предпринимательских рисков торговых и производственных компаний, импортеров, экспортеров, банков и факторинговых компаний. B России «Кофас» обслуживает более 300 клиентов, среди которых как компании малого и среднего бизнеса, так и крупнейшие российские производственные и торговые предприятия, финансовые институты, представительства зарубежных компаний и международных корпораций.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков и Ассоциации «Клуб Франция» (CCI France Russie).



Единственным акционером общества является «Компани Франсэз Д’Ассюранс Пур Ле Коммерс Экстерьор С.А.», владеющая 100% акциями, которая в свою очередь принадлежит «Кофас СА» (Coface SA). По состоянию на 31 декабря 2017 года 58,51% акций «Кофас СА» торговались в свободном обращении на рынке Euronext Paris; Банк «Натиксис» (Natixis Bank) владел 41,24% акций, а 0,25% акций принадлежали сотрудникам.

В 2013 году общество собрало на 15,41% больше премий, чем в 2012-м (427,9 млн рублей против 370,77млн рублей). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 39,87% и 12,48% соответственно, а по итогам 2016-го отмечается падение сборов на 22,44%. В 2017-м страховщик собрал 777,52 млн рублей премий, что на 48,91% превышает показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м – 522,15 млн рублей). Весь объем премий собран по договорам с юридическими лицами на территории Москвы. В данном регионе общество заняло шестое место по сборам в сегменте страхования предпринимательских рисков. Размер страховых выплат в 2017 году составил 92,1 млн рублей, уровень выплат – 11,85%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 266,58 млн рублей (-32,36% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 5,36 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 2,01%.

В структуре сборов компании в 2017 году страхование предпринимательских рисков составляет 100%. По сборам в данном сегменте страхования компания заняла шестое место в ренкинге российских страховщиков.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 517,46 млн рублей (66,55%), размер среднего агентского вознаграждения составил 14,4%.

По итогам 2017 года компания получила167,86 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 83,54 млн убытка по МСФО. Годом ранее страховщик показал 167,12 млн рублей чистой прибыли согласно отчетности по РСБУ и совокупный доход в размере 274,52 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 195 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 46 чел., страховых агентов-юридических лиц – 2 ед., страховые агенты-физические лица – отсутствуют.

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Василий Чекулаев (генеральный директор).

Совет директоров: Катаржина Комповска, Стефан Сурнат, Лукаш Килински, Анка Андреа Дан, Георг Саттлер.

* «Кофас» (Coface) – французская страховая компания, специализирующаяся в области страхования рисков, связанных с внешней торговлей, внешнеэкономической деятельностью. Коллектив компании состоит из 4600 сотрудников. В настоящее время Coface предлагает услуги по кредитному страхованию в 66 странах мира (напрямую и через партнеров). Число клиентов превышает 35 тыс. компаний. «Кофас» присвоены рейтинги «АА-» (Fitch) и «А2» (Moody's). Все рейтинги со «стабильным» прогнозом. «Кофас» является дочерней компанией Natixis, который управляет корпоративными инвестициями и предоставляет специализированные финансовые услуги, являясь подразделением группы BPCE, второго по величине банка Франции. На 31 декабря 2017 года собственный капитал группы составил 1802,6 млн евро, консолидированный доход – 1354,9 млн евро, чистая прибыль – 83,2 млн евро.

Дата последнего изменения: 4 декабря 2018 г.