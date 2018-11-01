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Страховая компания Двадцать первый век

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
284 596
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
27 057
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
883 866
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
276 257
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование от несчастного случая
  • Страхование имущества
  • ОСАГО
  • Каско
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Добровольное страхование пассажиров автомобильного транспорта от несчастных случаев

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование контейнеров
  • Страхование произведений искусства
Справка banki.ru о компании

АО СК «Двадцать первый век» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2017 года заняла 95-е место по размеру собранных премий среди российских страховщиков и 38-е по сборам в сегменте ОСАГО. Основными составляющими страхового портфеля в 2017 году являются ОСАГО (61,0%) и страхование автогражданской ответственности по системе «Зеленая карта» (20,48%). Компания имеет 10 филиалов в крупных городах РФ. Головной офис находится в Санкт-Петербурге.

СК «Двадцать первый век» зарегистрирована в марте 1994 года в Санкт-Петербурге. Доминирующими видами страхования в структуре страхового портфеля компании являются ОСАГО и страхование, осуществляемое в рамках международной системы страхования «Зеленая карта» (суммарно более 80% от всех начисленных премий в 2017 году).

В 2015 году компания являлась членом Национального союза страховщиков ответственности (НССО) и осуществляла обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (ОСОПО). С 1 января 2016 года в связи с добровольным выходом компания прекратила членство в НССО. С даты выхода компании из НССО заключение новых договоров по указанным видам обязательного страхования прекращено. В связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности Банк России приказом от 5 мая 2016 года № ОД-1420 отозвал лицензию компании на ОСОПО.

СК «Двадцать первый век» является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков и Российского Бюро «Зеленая карта», Объединенной Лизинговой Ассоциации, Союза Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Акционерами общества являются: ООО «Строитель» (54,38%), генеральный директор Надежда Аршинова (40,62%) и ЗАО «Научно-производственное объединение «Реконструкция» (5%). Конечными бенефициарами выступают Надежда Аршинова и Светлана Розенберг, единственный участник ООО «Строитель». СК «Двадцать первый век» имеет дочернее предприятие ООО «Инкери», занимающееся капиталовложениями в собственность.

С 2009 года страховщик демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В 2013 году организация собрала на 6,78% больше премий, чем в предыдущем отчетном году (471,37 млн рублей против 441,44 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах темпы прироста составили 3,54% и 28,19% соответственно, а по итогам 2016-го – 23,23%. В 2017-м объем сборов составил 883,87 млн рублей, что на 14,64% больше показателя предыдущего года (в 2016-м – 770,97 млн рублей), из них 83,42% занимают взносы физических лиц и 16,58% – поступления от юрлиц. Сбор премий осуществлен в 12-и регионах РФ, из них наибольший объем собран в Санкт-Петербурге (36,74%) и Краснодарском крае (18,03%). Выплаты в 2017 году составили 276,26 млн рублей, уровень выплат – 31,26%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 613,54 млн рублей премий, что на 66,71% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 368,03 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 148,02 млн рублей, уровень выплат – 24,13%.

По итогам 2017 года основные сборы премий пришлись на автострахование (64,44%, из них ОСАГО – 61,0%, каско – 3,44%), обязательное страхование ответственности автовладельцев в странах-участниках системы Green Card (20,48%), страхование от несчастных случаев и болезней (7,3%), страхование грузов (3,33%), страхование имущества юридических лиц (2,37%).

При помощи посредников в 2017 году общество собрало 608,61 млн рублей (68,86%), размер среднего агентского вознаграждения составил 14,38%.

Партнерами по перестрахованию являются ведущие зарубежные и национальные компании, в числе которых Swiss Re, Hannover Re, SCOR, АО «Русское перестраховочное общество» и другие.

В 2017 году страховщик получил прибыль в размере 27,06 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 40,24 млн рублей по МСФО. В предыдущем году компания показала убыточные итоги – 50,26 млн рублей по РСБУ и 41,5 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 284,6 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 69 ед. (из них 6 – страховая организация, 63 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 88 чел. (из них 43 – индивидуальные предприниматели).

В настоящее время компании не присвоено индивидуальных рейтингов надежности национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Надежда Аршинова (генеральный директор).

Совет директоров: Владислав Блинов (председатель), Надежда Аршинова, Николай Федоров, Владислав Яныкин, Сергей Славин.

Партнеры

Банки: Северо-западный банк ПАО Сбербанк, АО «ЮниКредит», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ОАО «Международный Банк Санкт-Петербурга».

Большую часть корпоративных клиентов компании составляют крупные предприятия различных отраслей бизнеса. В числе страхователей – производственные и торговые предприятия, топливные и другие организации, в том числе сеть супермаркетов электроники «Телемакс», магазины «Техношок», ООО «Илан» (Торгово-Строительная группа «Искрасофт») и др.

Дата последнего изменения: 23 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
АО СК «Двадцать первый век»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2027 от 24.03.2017
Руководитель
Надежда Витальевна Аршинова (генеральный директор)
по информации на 28 мая 2018 г.
ОГРН
1027808760539
Адрес
191014, г. Санкт-Петербург, Литейный прос., д. 57А, лит. А
Телефоны
+7 (812) 331-25-20
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2027 от 24.03.2017 Действует
ЦБРФ СИ № 2027 от 24.03.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 2027 - 03 от 24.03.2017 Действует
ЦБРФ ОС № 2027 - 04 от 19.03.2015 Отозвана

Банк России приказом от 05.05.2016 года № ОД-1420 отозвал лицензию на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» ЗАО СК «Двадцать первый век».

Данное решение принято в связи с отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
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