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Страховая компания Надежда

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
411 788
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
10 580
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
2 911 637
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
2 123 290
за 2017
Предложения страховой компании Надежда
ОСАГО
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • Страхование путешественников
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

САО «Надежда» – универсальная региональная страховая компания, средняя по объему сборов. Компания является основным участником страховой группы «Надежда». В 2017 года организация заняла 50-е место по объему собранной премии среди российских страховых компаний, 15-е место по сборам в сегменте ОСАГО (80,58% страхового портфеля) и является лидером среди страховщиков Красноярского края (1-е место по итогам 2016-2017 гг.). Компания работает в девяти регионах страны, имеет 14 филиалов и 49 представительств. Головной офис компании находится в Красноярске.

Страховое общество «Надежда» было создано в октябре 1991 года в городе Красноярске при участии Надежды Кольбы, занимавшей тогда пост заместителя председателя исполкома Красноярского горсовета (в 1999 году была назначена на должность заместителя губернатора Красноярского края, входила в состав правления Красноярского краевого Фонда обязательного медицинского страхования). В первые несколько лет «Надежда» занималась в основном добровольным и обязательным медицинским страхованием (в 1994 году приступила к работе ее «дочка» по оказанию медицинской помощи населению в системе ОМС – МСО «Надежда»), однако в конце 1990-х годов страховщик стал развиваться как универсальная компания. В 1998 году к СК «Надежда» был присоединен красноярский страховщик «Возрождение», и к началу 2000-х годов компания заняла позиции одного из крупнейших игроков страхового рынка Красноярского края и всего Сибирского федерального округа.

Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Союза страховщиков «Урало-Сибирское Соглашение» и других профессиональных объединений.

Единственным акционером САО «Надежда» является генеральный директор Маргарита Филиппова (100% акций). Вместе с дочерней компанией АО «Медицинская страховая организация «Надежда» входит в Группу компаний «Надежда»*.

Последние несколько лет компания демонстрирует стабильный прирост сборов. В 2014-2015 годах объем страховых премий увеличился на 77,77% и 28,55% соответственно, а в 2016-м – на 20,52%. В 2017 году общество показало прирост на 19,14%, собрав 2,91 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016-м – 2,44 млрд рублей). В структуре сборов 95,11% занимают взносы по договорам с физическими лицами, 4,89% – с юридическими. Наибольший объем премий собран в Красноярском крае (63,2%). Страховые выплаты в 2017 году составили 2,12 млрд рублей, уровень выплат – 72,92%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 1,5 млрд рублей премий, что на 8,51% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 1,38 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,1 млрд рублей, уровень выплат – 73,48%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании наиболее существенные доли занимают: автострахование (87,08%, из них ОСАГО – 80,58%, каско – 6,5%), страхование от несчастных случаев и болезней (6,07%), добровольное медицинское страхование (2,42%).

При помощи посредников в 2017 году компания собрала 1,26 млрд рублей премий (43,28% от общего сбора). Размер среднего агентского вознаграждения составил 8,71%.

По итогам 2017 года, согласно отчетности по РСБУ, компания получила чистую прибыль в размере 10,58 млн рублей против убытка в 14,09 млн рублей годом ранее. Согласно отчетности по МСФО прибыль страховщика в минувшем году достигла 68,28 млн рублей (в 2016-м показан убыток в размере 61,15 млн рублей).

Уставной капитал – 411,79 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 114 ед. (из них 46 – страховые организации, 68 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 308 чел. (из них 50 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «Надежда» на уровне ruBBB+ и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга. Перед отзывом по рейтингу был установлен стабильный прогноз (актуализирован 23 июня 2017 года).

«Национальное Рейтинговое Агентство»: А «Высокая степень надежности». Рейтинг подтвержден 9 апреля 2015 года и отозван в связи с окончанием срока действия договора и отказом компании от актуализации рейтинга.

Руководство: Маргарита Филиппова (генеральный директор), Наталия Шеходанова, Наталья Козлова, Елена Чичикина, Евгений Дрянных, Сергей Греб.

Наблюдательный совет: Константин Филлипов (председатель), Алеся Катцина, Владлена Калинникова, Владимир Петров, Татьяна Сницкая.

Основные партнеры
Автосалоны: «Автомир», «Автоцентр Енисей», «Автоцентр Самара», «Киа Центр Красноярск», «Красавтотрейдер», «Красноярск-Лада» и другие.
Банки: «Союз», «Сетелем Банк», «Восточный экспресс банк» и другие.

Клиенты: ООО «Красноярская теплоэнергетическая компания», АО «Краслесинвест», ОАО «Краспригород», КГАУ «Дирекция краевых телепрограмм», КГКУ «Спасатель», ООО «Аэропорт Емельяново», ООО «КрасТЭК» и др.

*Группа компаний «Надежда» включает в себя универсальную страховую компанию САО «Надежда», дочернюю компанию – АО «МСО «Надежда» (специализируется на обязательном медицинском страховании; работает в Красноярском крае и Хакасии) и медицинский центр «Надежда» (ООО «МедВизит»). Уставный капитал страховых компаний Группы составляет 531,8 млн рублей, чистая прибыль по итогам 2017 года (по МСФО) – 68,28 млн рублей. Бенефициаром группы является Маргарита Филиппова.

Дата последнего изменения: 15 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
САО «Надежда»
лицензия ЦБРФ СЛ № 2182 от 02.07.2015
Руководитель
Маргарита Владимировна Филиппова (генеральный директор)
по информации на 15 мая 2018 г.
ОГРН
1022402645660
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, д. 39
Телефоны
+7 (391) 274-78-10
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 2182 от 02.07.2015 Действует
ЦБРФ СИ № 2182 от 02.07.2015 Действует
ЦБРФ ОС № 2182 - 03 от 02.07.2015 Действует
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