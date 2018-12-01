Страховая компания Астра-Металл

Справка banki.ru о компании

ООО СМК «Астра-Металл» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на добровольном и обязательном медицинском страховании. По итогам 2017 года заняла 140-е место по размеру собранной премии по добровольному страхованию среди российских страховщиков и 42-е место по сборам в сегменте ДМС (100% портфеля). Компания имеет три филиала, четыре представительства и около 70 обособленных подразделения. Головной офис находится в Магнитогорске (Челябинская обл.).

ООО СМК «Астра-Металл» создано в декабре 1992 года. С момента основания и по настоящее время компания занимается обязательным и добровольным медицинским страхованием в Челябинской и Свердловской области, а также в Республике Башкортостан.

В начале 2012 года компания присоединила страховщика ОМС из Екатеринбурга – ООО «Железнодорожная страховая медицинская компания «Дормедсервис».

ООО СМК «Астра-Металл» является членом Межрегионального союза медицинских страховщиков, Всероссийского союза страховщиков и Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков.

По данным на февраль 2019 года клиентами компании, застрахованными по ОМС, являются 1 502 058 граждан.

Главным участником страхового общества является ООО «Медицинская финансовая компания» (99,99%), контролируемое ООО «Алдергрис LTD», зарегистрированным на Кипре. Конечным бенефициаром компании выступает гражданин Кипра Бекалли Хамид (Bekkali Hamid).

Уставный капитал – 133 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов надежности, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Совет директоров: Константин Сергеев (председатель), Александр Хлебников, Светлана Брик, Ольга Китова, Александр Ковтун.

Руководство: Антон Панов (генеральный директор), Александр Ковтун, Константин Сергеев.

Партнеры компании в системе здравоохранения: Министерство здравоохранения Челябинской области, Министерство здравоохранения Свердловской области, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Территориальный фонд ОМС Республики Башкортостан, Территориальный фонд ОМС Челябинской области (ТФОМС Челябинской области).

Клиенты: МБУ «Дорожное специализированное учреждение г. Магнитогорска», ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, МАУК «Магнитогорское концертное объединение», ОГБУК «ГНПЦ по охране культурного наследия Челябинской области», МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска, ОАО «Областной аптечный склад» и др.

Дата последнего изменения: 5 декабря 2018 г.