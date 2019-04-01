Страховая компания Ак Барс Страхование

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» - универсальный региональный страховщик, предоставляющий услуги, как корпоративному сектору, так и розничным клиентам. Компания имеет 46 офисов в РТ и 5 офисов в РФ. Головной офис находится в Казани.
Единственным участником общества является ПАО «АК БАРС» БАНК, которому принадлежит 100% уставного капитала. Контролирующим бенефициаром компании выступает Правительство Республики Татарстан.
По итогам 2018 года занимает 100-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, 16-е место в сегменте страхования имущества физлиц. В Республике Татарстан занимает 17-е место по размеру собранной премии, 2-е место в сегменте страхования имущества физлиц.
В 2018-м поступления страховщика увеличились на 24% и составили 713,50 млн рублей (аналогичный показатель в 2017-м – 575,63 млн рублей), из них 75,76% занимают сборы с физических лиц и 24,24% – с юридических лиц. Наибольший объем премий собран в Республике Татарстан (94,4% от общего сбора). Размер страховых выплат в 2018 году составил 157,97 млн рублей, уровень выплат – 22,14%.
По итогам 2018 года основные доли страхового портфеля компании занимают: страхование имущества (55,44%, из них имущества физических лиц – 49,80%, юридических лиц – 5,63%), страхование от несчастных случаев и болезней (28,58%), каско (4,67%), сельскохозяйственное страхование (3,80%), страхование средств воздушного транспорта (3,48%).
В 2018 году компания показала чистую прибыль в размере 10,49 млн рублей по РСБУ.
Уставный капитал – 220 млн рублей (по состоянию на 1 января 2019 года).
Руководство: Генеральный директор Исмагилов Рустем Ильгизович.
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» входит в состав Всероссийского Союза страховщиков.
Партнерами по перестрахованию выступают: СПАО «Ингосстрах», АО «АльфаСтрахование», АО «Русское перестраховочное общество», ООО СК «Согласие», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «РНПК», АО СК «Альянс», САО «ВСК», АО «СК «РСХБ-Страхование».
Перестраховочные
брокеры: ООО «МЭЙНС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ», ООО «Страховой брокер Сбербанка», ООО «ГЛИНСО - Страховые брокеры».
|Лицензия
|Статус лицензии
|Комментарий
|ЦБРФ СЛ № 3867 от 06.06.2019
|Действует
|ЦБРФ СИ № 3867 от 06.06.2019
|Действует
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