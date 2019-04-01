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Страховая компания Ак Барс Страхование

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
220 000
на 01.04.19
Чистая прибыль, тыс. ₽
10 490
за 2018
Объем премий, тыс. ₽
713 507
за 2018
Объем выплат, тыс. ₽
157 975
за 2018
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Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Ипотечное страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование выезжающих за рубеж

Юридическим лицам

  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» - универсальный региональный страховщик, предоставляющий услуги, как корпоративному сектору, так и розничным клиентам. Компания имеет 46 офисов в РТ и 5 офисов в РФ. Головной офис находится в Казани.

Единственным участником общества является ПАО «АК БАРС» БАНК, которому принадлежит 100% уставного капитала. Контролирующим бенефициаром компании выступает Правительство Республики Татарстан.

По итогам 2018 года занимает 100-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, 16-е место в сегменте страхования имущества физлиц. В Республике Татарстан занимает 17-е место по размеру собранной премии, 2-е место в сегменте страхования имущества физлиц.

В 2018-м поступления страховщика увеличились на 24% и составили 713,50 млн рублей (аналогичный показатель в 2017-м – 575,63 млн рублей), из них 75,76% занимают сборы с физических лиц и 24,24% – с юридических лиц. Наибольший объем премий собран в Республике Татарстан (94,4% от общего сбора). Размер страховых выплат в 2018 году составил 157,97 млн рублей, уровень выплат – 22,14%.

По итогам 2018 года основные доли страхового портфеля компании занимают: страхование имущества (55,44%, из них имущества физических лиц – 49,80%, юридических лиц – 5,63%), страхование от несчастных случаев и болезней (28,58%), каско (4,67%), сельскохозяйственное страхование (3,80%), страхование средств воздушного транспорта (3,48%).

В 2018 году компания показала чистую прибыль в размере 10,49 млн рублей по РСБУ.

Уставный капитал – 220 млн рублей (по состоянию на 1 января 2019 года).

Руководство: Генеральный директор Исмагилов Рустем Ильгизович.

ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» входит в состав Всероссийского Союза страховщиков.

Партнерами по перестрахованию выступают: СПАО «Ингосстрах», АО «АльфаСтрахование», АО «Русское перестраховочное общество», ООО СК «Согласие», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «РНПК», АО СК «Альянс», САО «ВСК», АО «СК «РСХБ-Страхование».

Перестраховочные брокеры: ООО «МЭЙНС СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ», ООО «Страховой брокер Сбербанка», ООО «ГЛИНСО - Страховые брокеры».

Дата последнего изменения: 14 мая 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3867 от 06.06.2019
Руководитель
Генеральный директор Рустем Ильгизович Исмагилов
по информации на 13 мая 2019 г.
ОГРН
1111690088124
Адрес
420124, Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 1, корп. А, офис 82
Телефоны
8 800 100-90-30
Официальный сайт
https://sgabs.ru/
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3867 от 06.06.2019 Действует
ЦБРФ СИ № 3867 от 06.06.2019 Действует
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