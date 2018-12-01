Страховая компания ДЕЛО ЖИЗНИ (НСГ Страхование жизни)

Справка banki.ru о компании

ООО СК «ДЕЛО ЖИЗНИ» (ранее ООО «НСГ Страхование жизни») – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на страховании жизни и личном страховании. По итогам 2017 года организация заняла 123-е место по размеру собранной премии в ренкинге российских страховщиков и 25-е место по сборам в сегменте страхования жизни (доля 88,6% в страховом портфеле). Филиалы и представительства общества отсутствуют. Продажи осуществляются через агентскую сеть в 78 регионах России. Головной офис находится в Москве.

Компания действует на рынке страхования с 1998 года. Ранее страховщик работал под названием ООО «Страховая компания «Гелиос» и ООО «НСГ Страхование жизни». Под действующим наименованием общество ведет деятельность с октября 2016 года. Компания является членом Ассоциации Страховщиков жизни и Всероссийского Союза Страховщиков.



C 28 декабря 2017 года участниками общества являются: ООО «АК ТАУ» (20%, владелец 98% уставного капитала общества – Ляйсан Гарифулина), ООО «Корвет» (20%, владелец 80% уставного капитала общества – Анна Тихтурова), ООО «Стрейтинвест» (20%, конечный владелец – кипрская компания Неanport Investments Limited), Сирин Заляев (17,5%), Равиль Заляев (17,5%) и ООО «Авениринвест» (5%). Ранее владельцем компании являлось СОАО «Национальная Страховая Группа»*.

В 2012-2013 годах компания демонстрирует прирост сборов на 22,42% и 8,29% соответственно. Следующий период деятельности характеризируется снижением объема поступлений. В 2014-2015 годах сборы сократились на 0,62% и 13,82% соответственно, а по итогам 2016-го – на 8,81%. В 2017-м компания собрала 332,03 млн рублей премий, что на 11,27% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 374,21 млн рублей). В структуре сборов доминирует доля физических лиц (99,87%). Размер страховых выплат в 2017 году составил 175,24 млн рублей, уровень выплат – 52,78%. За 1-е полугодие 2018 года страховщиком собрано 172,13 млн рублей (+6,6% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 101,39 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 58,9%.

Страховой портфель компании в 2017 году включает страхование жизни (88,6%) и страхование от несчастных случаев и болезней (11,4%). Весь объем премии по итогам минувшего года собран при помощи посредников. Размер среднего агентского вознаграждения составил 14,23%.

По итогам 2017 года страховщик получил 61,29 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 60,74 млн рублей совокупного дохода по МСФО, что на 35% меньше показателей предыдущего отчетного года (94,76 млн рублей по РСБУ и 94,93 млн по МСФО).

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 32 чел., страховых агентов-физических лиц – 278 чел., страховые агенты-юридические лица – отсутствуют.

Рейтинги компании

«Национальное рейтинговое агентство»: А «Высокая степень надежности» со стабильным прогнозом (рейтинг подтвержден 26 августа 2016 года). Индивидуальный рейтинг надежности на уровне «А» был присвоен «НСГ Страхование жизни» в 2010 году, подтвержден на том же уровне в 2011-2015 годах.

Эксперт РА повысило рейтинг финансовой надежности СК «ДЕЛО ЖИЗНИ» до уровня ruBBB- (дата события – 18 октября 2018 года). По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом.

Руководство: Людмила Велева (генеральный директор), Наталья Чумак (президент).



Совет директоров: Илья Пошин (председатель), Василий Юрасов, Евгений Павленко, Наталья Чумак.

Основными перестраховщиками компании являются Swiss Re (Швейцария) и Российская национальная перестраховочная компания.

*СОАО «Национальная страховая группа» (НСГ) – универсальная компания, с 2015 года относящаяся к разряду небольших по размеру сборов. С 2005 по 2013 год страховщик находился в списке средних по размеру сборов компаний (ежегодный объем собранных страховых премий превышал 2 млрд рублей). В августе 2015 года руководством компании было принято решение о временном приостановлении страховой деятельности, в связи с чем НСГ закрыла все региональные филиалы. В апреле 2016 года Банк России ограничил лицензии компании на ОСАГО, ОСОПО и ОСГОП. В декабре 2016 года Банк России отозвал лицензии компании на осуществление страхования по видам деятельности ОСАГО, ОСОПО и ОСГОП в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а в феврале 2017-го были отозваны лицензии на осуществление страхования и перестрахования в связи с добровольным отказом страховщика от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности. По итогам 2016 года организация заняла 222-е место по размеру сборов среди российских страховщиков.

Дата последнего изменения: 4 декабря 2018 г.