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Страховая компания Мед-Гарант

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
150 000
на 01.01.17
Чистая прибыль, тыс. ₽
-500
за 2015
Объем премий, тыс. ₽
24 050
за 2015
Объем выплат, тыс. ₽
14 659
за 2015
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Каско
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Ипотечное страхование
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование ответственности
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование выезжающих за рубеж
Справка banki.ru о компании

АО «Страховая компания «Мед-Гарант» – небольшая по размеру сборов универсальная страховая организация. По итогам 2015 года компания заняла 244-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 41-е место по сборам в Московской области – основном регионе деятельности. Главные составляющие страхового портфеля компании в 2015 году: обязательное страхование автогражданской ответственности (44,02%) и добровольное медицинское страхование (43,36%). Компания имеет по одному филиалу в Москве, Балашихе, Симферополе и Волгограде. Головной офис компании расположен в Балашихе.

6 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-1873 отозвал лицензии компании на осуществление страхования. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

СК «Мед-Гарант» зарегистрирована в июне 1993 года. Приоритетными направлениями деятельности компания являются личное страхование (медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней), а также имущественное страхование (страхование имущества и ответственности, включая ОСАГО). В своей деятельности компания в большей мере ориентируется на предоставление страховых услуг корпоративным клиентам вне зависимости от их отраслевой специализации.

Главными участниками компании являются ООО «Радикс» (54,52%) и ООО «Про Спектр» (43,11%). Дальнейшая схема владения компанией закольцована. Конечным бенефициарным владельцем согласно отчетности за 2015 год является Игорь Миронов.

Компания является действительным членом Российского Союза автостраховщиков, Национального союза агростраховщиков и Торгово-промышленной палаты Московской области и Балашихинской ТПП.

В 2012 году компания собрала 34,72 млн рублей страховых премий против 25,57 млн рублей годом ранее, демонстрируя увеличение сборов на 35,81%. По размеру собранной страховой премии в 2012 году компания показала свой наилучший результат за последние 10 лет. В последующие годы отмечено снижение объемов поступлений: в 2013-2014 годах сборы сократились на 6,05% и 18,98% соответственно, а по итогам 2015 года – на 8,99%.

Объем сборов в 2015 году составил 24,05 млн рублей (аналогичный показатель в 2014 году – 26,43 млн рублей), из них 84,17% занимают сборы с юридических лиц и 15,83% – с физических лиц. Сбор всех премий осуществлен в Московской области. Выплаты в 2015 году составили 14,66 млн рублей. Уровень выплат – 60,95%. По итогам деятельности за 9 месяцев 2016 года страховщиком собрано 167,24 млн рублей, что в 9,4 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. Размер выплат составил 15,02 млн рублей, уровень выплат – 8,98%.

Страховой портфель компании по итогам 2015 года состоял преимущественно из автострахования (51,75%, из них ОСАГО – 44,02%, каско – 7,73%), добровольного медицинского страхования (43,36%) и страхования от несчастных случаев и болезней (2,85%).

В 2015 году при помощи посредников страховщиком было собрано 11,87 млн рублей (49,36%), размер среднего агентского вознаграждения составил 13,26%.

По итогам 2014 года убыток компании составил 1,87 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 1,33 млн рублей по МСФО. В 2015 году компания показала убыток в размере 500 тыс. рублей по РСБУ и 2,6 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 150 млн рублей (по состоянию на 1 января 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2016 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 17 ед., страховых агентов-физических лиц – 29 чел., среднесписочная численность работников – 40 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 42 чел.

В настоящее время компания не имеет индивидуальных рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Андрей Шаражаков (генеральный директор), Людмила Терехова (главный бухгалтер).

Совет директоров: Юрий Ильичев (председатель), Олег Захаров, Олег Рябов, Ольга Водопьянова, Светлана Лежнева.

Клиенты: ГКУ «Московский авиационный центр», ГБУ «Автомобильные дороги ЮАО», ЗАО «Бэлс», ЗАО «Элэкс», ОАО АК «Рубин», ОАО «345 механический завод», ФГУП ОКБ «МЭИ», Теплосеть г. Железнодорожного, ООО «Стройконструкция», Водоканал Балашихи и Железнодорожного, ГУ МО Мособлпожспас», ОАО «МОСГАЗ», Администрация городского округа Балашиха, УВО УВД Московской области, Московское областное управление службы судебных приставов и др.

Дата последнего изменения: 6 июля 2017 г.
Справочная информация о компании
АО СК «Мед-Гарант»
лицензия ЦБРФ СЛ № 0797 от 08.11.2016
Руководитель
Максим Иванович Афанасьев (представитель конкурсного управляющего)
по информации на 4 июля 2017 г.
ОГРН
1025000511150
Адрес
143909, Московская обл., г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7Б, пом. 117
Телефоны
+7 (495) 585-52-00
+7 (498) 662-11-33
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 0797 от 08.11.2016 Отозвана

Банк России приказом от 06.07.2017 года № ОД-1873 отозвал лицензии на осуществление страхования АО СК «Мед-Гарант». Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования (приказ Банка России от 09.03.2017 № ОД-609), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ЦБРФ СИ № 0797 от 08.11.2016 Отозвана
ЦБРФ ОС № 0797 - 03 от 08.11.2016 Отозвана
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