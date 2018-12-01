Страховая компания ДальЖАСО

Справка banki.ru о компании

АО «ДальЖАСО» – небольшая по размеру сборов универсальная компания, предоставляющая страховые услуги как физическим, так и юридическим лицам. По итогам 2017 года компания заняла 124-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и вошла в топ-15 по сборам в Хабаровском крае. Основные доли страхового портфеля компании в 2017 году занимают: страхование от несчастных случаев и болезней (40,07%), добровольное медицинское страхование (33,23%) и страхование грузов (14,35%). Компания имеет 9 филиалов, расположенных на Дальнем Востоке. Головной офис находится в Хабаровске.

АО «ДальЖАСО» зарегистрировано в октябре 1992 года. В настоящее время компания специализируется на предоставлении услуг по ДМС, страхованию от несчастных случаев и болезней, страхованию грузов и каско. Основная деятельность компании осуществляется на территории Дальнего Востока, в частности в Хабаровском крае. С 2017 года АО «ДальЖАСО» является членом Всероссийского союза страховщиков.



Основными участниками страхового общества являются его топ-менеджеры: президент АО «ДальЖАСО» Виктор Кучун, владеющий 35% уставного капитала, его сын – Сергей Кучун (30,23%) и Наталья Корнейчук (29,34%).

В 2013 году организация собрала на 35,16% меньше премий, чем в предыдущем отчетном году (350,3 млн рублей против 540,25 млн рублей годом ранее). В 2014-2015 годах объем страховых взносов уменьшился на 28,29% и 8,88% соответственно. В 2016 году страховщик показал существенный прирост объема поступлений (+41,73% к 2015-му), собрав 324,39 млн рублей премий, а по итогам 2017-го увеличение сборов является незначительным (менее 1%). Объем собранной премии по итогам года равен 325,99 млн рублей, из них 64,25% занимают сборы с физических лиц и 35,75% – с юридических лиц. Основной сбор премий осуществлен в Хабаровском и Приморском крае – 67,69% и 21% соответственно. Выплаты в 2017 году составили 94,62 млн рублей, уровень выплат – 29,03%. По итогам 1-го полугодия 2018 года страховщиком собрано 141,45 млн рублей (минус 11,58% к аналогичному периоду 2017-го), выплачено 42,98 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период равен 30,38%.

По итогам 2017 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды бизнеса: страхование от несчастных случаев и болезней (40,07%), добровольное медицинское страхование (33,23%), страхование грузов (14,35%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (3,61%), каско (4,38%), страхование имущества юридических лиц (2,22%).

При помощи посредников в 2017 году страховщиком собрано 259,32 млн рублей (79,55%), размер среднего агентского вознаграждения составил 35,09%.

По итогам 2017 года компания получила чистую прибыль в размере 100,04 млн рублей, что на 77,57% больше, чем годом ранее (в 2016-м прибыль после налогообложения составила 56,34 млн рублей). Размер совокупного дохода по МСФО в 2017 году составил 136,72 млн рублей, что на 35,28% уступает аналогичному показателю предыдущего года (в 2016-м – 101,06 млн рублей).

Уставный капитал – 180,01 млн рублей (по состоянию на 1 декабря 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 55 чел., страховых агентов-юридических лиц – 168 ед., страховых агентов-физических лиц – 232 чел. (из них 16 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности страховой компании АО «ДальЖАСО» на уровне А «Высокий уровень надежности», второй подуровень, со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с завершением срока действия рейтинга (дата события – 12 марта 2015 года).

Руководство: Сергей Кучун (генеральный директор), Анна Пиванова, Наталья Корнейчук, Кирилл Ведерников, Наталья Гладкова, Юлия Таран, Игорь Антонов, Елена Соколова.

Наблюдательный совет: Виктор Кучун (председатель, президент АО «ДальЖАСО»), Кирилл Ведерников, Андрей Кайгородцев, Александр Владович, Светлана Зражевская.

Клиенты: ТУ Росимущества в Хабаровском крае, ООО «Фонд жилищного строительства», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» и др.

Дата последнего изменения: 4 декабря 2018 г.