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Страховая компания Страховое общество «Жива»

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
621 000
на 01.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
-21 987
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
113 552
за 2014
Объем выплат, тыс. ₽
14 432
за 2014
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование ответственности
  • ОСАГО
  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
Справка banki.ru о компании

ООО Страховое общество «Жива» – универсальная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 237-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основными составляющими являлись: страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (79,7%) и ОСАГО (18,56%). Компания имеет 65 филиалов в крупных городах РФ. Головной офис находится в Москве.

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3413 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховое общество «Жива».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 24 мая 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

ООО Страховое общество «Жива» начало работу на рынке финансовых услуг с 1992 года в виде Страхового акционерного общества открытого типа «Жива».

В 2009 году СО «Жива» была приобретена Страховым обществом «Помощь», действие лицензий на осуществление страхования и перестрахования которого приостановлено 10 сентября 2015 года приказом № ОД-2384 Банка России.

В августе 2015 года представители СО «Помощь» объявили о выходе СО «Жива» из состава страховой группы «Помощь». В результате сделки контроль и управление страховой организацией полностью перешли к новым собственникам, не входящим в группу компаний «Помощь». Сделка завершена в конце июля 2015 года. Новыми участниками общества являются: ООО «Диал» (30%), АО «Пересвет-Инвест» (30%), ООО «Гарант-Резерв» (20,5%), ООО «Финансовое проектирование» (19,5%). Основные бенефициары – Елена Покровская (доля косвенного владения – 29,99%), Евгений Савельев (20,5%), Александр Низаметдинов (19,5%).

Основным направлением деятельности в 2014 году стало страхование ответственности застройщиков, на которое пришлось около 80% общих сборов. На 01 сентября 2015 года компания отсутствует в подготовленном Банком России перечне компаний, имеющих право осуществлять данный вид страхования.

В 2012 году компания демонстрировала сокращение объемов поступлений на 36,6% (12,82 млн рублей против 20,23 млн рублей годом ранее). В 2013 году зафиксировано стремительное увеличение объемов страховых взносов – до 172,71 млн рублей, а в 2014 году отмечено очередное снижение на 34,25% – до 113,55 млн рублей.

Объем страховых премий в 2014 году составил 113,55 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 172,71 млн рублей), 96,24% из них составляют сборы с юридических лиц, 3,76% – с физических лиц. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий в 2014 году собран в Москве (87,67%) и Санкт-Петербурге (10,53%).

Выплаты в 2014 году составили 14,43 млн рублей. Уровень выплат – 12,71%. По итогам работы за первое полугодие 2015 года страховщиком было собрано 67,72 млн рублей (прирост 165,24% к аналогичному периоду 2014 года), выплачено – 6,34 млн рублей.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими стали следующие виды страхования: страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (79,7%) и ОСАГО (18,56%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 22,66 млн рублей (19,96%), размер среднего агентского вознаграждения составил 12,05%.

По итогам 2014 года убыток компании, согласно отчетности по РСБУ, составил 21,99 млн рублей, данные по МСФО на сайте компании не размещены.

Уставный капитал – 621 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Рустам Сафаралиев (генеральный директор).

Клиенты: ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и др.

Дата последнего изменения: 26 мая 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «Страховое общество «Жива»»
лицензия ФСФР С №0158 77 от 17.11.2011
Руководитель
Алина Николаевна Тимошина (конкурсный управляющий)
по информации на 20 апреля 2016 г.
ОГРН
1117746701270
Адрес
121069, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 14, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 663-38-88
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФСФР С №0158 77 от 17.11.2011 Отозвана

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3413 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «Страховое общество «Жива».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
ФСФР П №0158 77 от 17.11.2011 Отозвана
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