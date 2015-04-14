Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Инфистрах

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 14.04.2015 № ОД-816 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Инфистрах».

Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Инфистрах»
лицензия ФССН С № 3382 77 от 1.02.2010
ОГРН
1027700212979
Адрес
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3
Телефоны
+7 (495) 143-14-30
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН С № 3382 77 от 1.02.2010 Отозвана Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-517 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ИНФИСТРАХ»)
Новости
Все страховые компании
 1713
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах