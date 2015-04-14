Банк России приказом от 14.04.2015 № ОД-816 отозвал лицензию на осуществление страхования ООО «Страховая компания «Инфистрах».
Дата последнего изменения: 13 августа 2019 г.
Справочная информация о компании
ООО «Инфистрах»
лицензия ФССН С № 3382 77 от 1.02.2010
ОГРН
1027700212979
Адрес
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3
Телефоны
+7 (495) 143-14-30
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ФССН С № 3382 77 от 1.02.2010
Отозвана
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление страхования (приказ Банка России от 05.03.2015 № ОД-517 «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью Страховая компания «ИНФИСТРАХ»)
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