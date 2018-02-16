Справка banki.ru о компании

ООО Страховая компания «Селекта» – универсальная страховая и перестраховочная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года организация заняла 128-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков (379,1 млн рублей) и 16-е место – по объему перестраховочных премий (470,83 млн рублей). В страховом портфеле в 2016 году основными составляющими являлись: каско (20,11%), страхование средств водного транспорта (19,45%), добровольное медицинское страхование (18,11%). Компания имеет офисы в Мурманске и Южно-Сахалинске. Головной офис находится в Москве.

1 марта 2018 года Банк России приказом № ОД-519 отозвал лицензии компаниии на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с не устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.



СК «Селекта» организована в декабре 1992 года как универсальная страховая и перестраховочная компания, предлагающая широкий спектр страховых услуг, как для бизнеса, так и для частных лиц.



Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Национальной страховой гильдии, Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, Федерации Афро-Азиатских страховщиков и перестраховщиков. Компания специализируется на предоставлении услуг по входящему перестрахованию, страхованию автотранспортных средств и средств водного транспорта, личному страхованию (ДМС, страхование от несчастных случаев и болезней), страхованию гражданской ответственности.

23 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-741 приостановил действие лицензий компании на осуществление страхования и перестрахования. 12 октября 2017 года Банк России приказом № ОД-2945 возобновил действие лицензий ООО СК «Селекта» на осуществление страхования в связи с устранением субъектом страхового дела нарушений страхового законодательства.



15 февраля 2018 года Банк России повторно приостановил действие лицензий компании. Данное решение, как и ранее, принято в связи с неисполнением страховщиком предписания регулятора надлежащим образом, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Участником страхового общества, владеющим 100% долей в уставном капитале, является Василий Козлов.



Динамика поступлений страховых взносов по договорам прямого страхования с 2012 по 2014 год являлась негативной. Так, в 2012 году компания собрала на 52,16% меньше страховых премий, чем в предыдущем отчетном году (208,5 млн рублей против 435,87 млн рублей годом ранее). Более существенным снижением поступлений закончился 2013 год, когда объем страховых премий сократился на 85,47%. В 2014 году отмечено уменьшение сборов на 12,24% – до 26,58 млн рублей (аналогичный показатель в 2013 году – 30,29 млн рублей). Объем страховых сборов за 2014 год является наименьшим за последние семь лет. По итогам 2015-2016 годов отмечается существенное увеличение объема сборов, прирост составляет 774,54% и 63,1% соответственно. Объем собранной премии в 2016 году достиг 379,1 млн рублей (аналогичный показатель в 2015-м – 232,43 млн рублей), из них 68,86% составляют поступления по договорам с юридическими лицами и 31,14% – с физическими лицами. Выплаты в 2016 году составили 102,22 млн рублей, уровень выплат – 26,96%. За период с января по июнь текущего года страховщиком собрано 90,36 млн рублей премий, выплачено – 65,94 млн рублей. Уровень выплат за первое полугодие равен 72,97%.

Объем премий по договорам, принятым в перестрахование по итогам 2016 года увеличился на 89,05% и составил 470,83 млн рублей (в 2015-м – 249,06 млн рублей). В первом квартале 2017 года сборы на рынке входящего перестрахования отсутствуют.

Партнерами по перестрахованию являются ведущие российские и зарубежные перестраховочные компании – Partner Re, Swiss Re, AIG и т.д.

По итогам 2016 года основные доли страхового портфеля компании занимают: каско (20,11%), страхование средств водного транспорта (19,45%), добровольное медицинское страхование (18,11%), страхование гражданской ответственности (23,6%, из них наибольшую долю составляет страхование владельцев средств водного транспорта – 9,96%, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 7,34% и за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 4,2%), страхование имущества (10,56%, из них имущества юридических лиц – 8,95%, физических лиц – 1,61%), страхование от несчастных случаев и болезней (3,99%), страхование грузов (3,64%).

В 2016 году при помощи посредников страховщиком собрано 312 млн рублей (82,3%), размер среднего агентского вознаграждения составил 22,77%.

По итогам 2016 года компания получила убыток в размере 323,22 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 356,25 млн рублей по МСФО. Предыдущий год организация завершила с чистой прибылью в размере 7,67 млн рублей по РСБУ и совокупным доходом в 260,05 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 650 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2017 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика 1-е полугодие 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 21 ед., страховых агентов-физических лиц – 73 чел., среднесписочная численность работников – 100 чел., фактическая численность работников на отчетную дату – 106 чел.

Рейтинги компании

Эксперт РА отозвало рейтинг финансовой надежности СК «Селекта» без подтверждения в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием у агентства информации для применения действующей методологии (дата события – 29 декабря 2017 года). Ранее у компании действовал рейтинг ruRD с негативным прогнозом.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило рейтинг финансовой устойчивости компании до уровня ВВВ- «Достаточная степень надежности» и поместило рейтинг в «Лист ожидания» с неопределенным прогнозом (дата события – 25 ноября 2016 года). Рейтинг был впервые присвоен компании 27 ноября 2015 года на уровне А- «Высокая степень надежности» со стабильным прогнозом.



Руководство: Василий Козлов (генеральный директор), Павел Данилов, Александр Шахматов, Юрий Белов, Джим Эттвуд, Алексей Талдин, Ольга Головина, Руслан Кубарев.

Совет директоров: Василий Козлов (председатель), Павел Данилов, Александр Шахматов, Юрий Белов, Алексей Талдин, Владимир Иванов.

Партнеры:



Банки: ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Альфа-Банк», АО «Автоградбанк», ОАО КБ «Хлынов», ООО КБ «Газтрансбанк», ПАО «ТрансКапиталБанк», Банк «Первомайский», ООО «Сетелем Банк», ПАО «НИКО-БАНК», ООО ОИКБ «Русь».

Клиенты: Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, ООО «КонсалтЭнергоСтрой», ООО «АВК-системы», Архангельская территориальная организация профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ, ООО «ОлимпСитиСтрой», сеть магазинов «Мир сладостей», аптечная сеть «Фармакопейка», ООО «ТМПС фасад», ООО «КомплектПоставка», ООО «Серебряный Кокон», ООО «ВАВИЛОН СВ», ОАО «Ленское объединенное речное пароходство», ГКУ АО «Астраханьавтодор», Московская Областная Дума, Федеральная сеть клубов «Территория Фитнеса», ХК «Родина», ФБУ «Администрация «Волго-Дон», ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» и др.

Дата последнего изменения: 2 марта 2018 г.