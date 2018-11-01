Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Чабб

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
640 000
на 01.11.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
303 823
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
777 556
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
20 697 080
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование путешественников
  • Страхование товаров

Юридическим лицам

  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование грузов
  • Страхование финансовых рисков
  • Перестрахование
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование рисков «терроризм» и «диверсия»
  • Страхование предпринимательских рисков
Справка banki.ru о компании

ООО «СК Чабб» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Является дочерней компанией Chubb Limited и входит в Группу компаний Chubb. По итогам 2017 года общество заняло 101-е место по сборам прямого страхования (777,56 млрд рублей) и четвертое место по объему премий по входящему перестрахованию (2,69 млрд рублей). Основные сборы премий в 2017 году пришлись на страхование ГО за причинение вреда третьим лицам(23,5%), страхование имущества юридических лиц (19,38%), страхование грузов (15,62%). Компания не имеет дочерних или зависимых организаций, а также филиалов и представительств, расположенных на территории РФ. Головной офис находится в Москве.

Компания зарегистрирована в октябре 2004 года и является универсальным страховщиком, оказывающим страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления деятельности: страхование грузов, страхование ответственности перед третьими лицами, страхование имущества предприятий и страхование предпринимательских рисков. До 25 июля 2016 года компания работала под наименованием ООО «Страховая компания «ЭЙС» («ЭЙС Россия»).

ООО «СК Чабб» является членом различных ассоциаций, включая Всероссийский Союз Страховщиков и Ассоциацию Европейского бизнеса в Российской Федерации.

Единственным акционером общества является Частная компания с ограниченной ответственностью «Чабб Раша Инвестментс Лимитед» (Великобритания). СК Чабб является частью Chubb, международной страховой и перестраховочной группы. Конечной материнской структурой группы до 2016 года являлась ACE Limited, зарегистрированная в Швейцарии. В июле 2015 года Группа Компаний ACE объявила о намерении совершить сделку по приобретению страховой компании «Chubb»*, зарегистрированной в США и являющейся одной из самых крупных компаний в области страхования имущества и ответственности. Начиная с 15 января 2016 года объединенная страховая группа начала работать в мире под новым брендом Чабб.

В 2013 году компания собрала 513,83 млн рублей страховых премий, что на 8,19% меньше, чем в предыдущем отчетном году. По итогам 2014 года страховщик продемонстрировал существенное увеличение сборов на 90,19% (объем поступлений – 977,25 млн рублей, что соответствует 100-му месту в ренкинге). В 2015 году сборы сократились на 14,54%, а по итогам 2016-го компания увеличила размер поступлений на 22,5%, собрав 1,02 млрд рублей премий. В 2017 году отмечается падение сборов на 24%, объем собранной премии составил 777,56 млн рублей (из них 99,96% занимают взносы по договорам с юридическими лицами). Размер выплат в 2017 году достиг 20,7 млрд рублей и относится в большей мере к урегулированию убытка по пожару на Березовской ГРЭС (филиал ПАО «Юнипро») в феврале 2016 года. Промежуточная выплата части страхового возмещения в сумме 5,65 млрд рублей осуществлена страховщиком в ноябре 2016 года, а в мае 2017-го была произведена выплата финальной части страхового возмещения. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 495,5 млн рублей премий, что на 14,34% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 433,36 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 12,63 млн рублей, уровень выплат – 2,55%.

Размер перестраховочных премий в 2017 году уменьшился на 2,16% по сравнению с предыдущим отчетным годом (2,69 млрд рублей против 2,75 млрд рублей в 2016-м). По размеру собранной премии по входящему перестрахованию компания заняла четвертое место среди российских страховщиков. На этом же месте компания находится и по итогам 1-го полугодия 2018 года – размер собранной премии по договорам, принятым в перестрахование составил 1,46 млрд рублей (+27,31% к аналогичному периоду 2017-го).

Страховой портфель компании по итогам 2017 года включает: страхование гражданской ответственности (29,49%, из них за причинение вреда третьим лицам – 23,5%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 5,99%), страхование имущества (21,66%, из них имущества юридических лиц – 19,38%, физических лиц – 2,28%), страхование грузов (15,62%), страхование предпринимательских рисков (13,35%), страхование от несчастных случаев и болезней (12,34%), страхование финансовых рисков (7,53%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 505,41 млн рублей (65%), размер среднего агентского вознаграждения составил 7,74%.

По итогам 2017 года компаний получила 303,82 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 334,34 млн рублей совокупного дохода по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с менее значимыми показателями – 1,09 млн рублей по РСБУ и 55,96 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 640 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 41 чел., страховых агентов-юридических лиц – 6 ед., страховых агентов-физических лиц – 4 чел.

Рейтинги компании

Fitch Ratings (по международной шкале): «ВВВ-», прогноз по рейтингу «негативный» Рейтинг подтвержден и отозван 2 марта 2015 года.

Fitch Ratings (по национальной шкале): «ААА(rus)», прогноз по рейтингу «стабильный». Рейтинг подтвержден и одновременно отозван 12 октября 2015 года в связи с решением компании о прекращении участия в рейтинговом процессе.

Руководство: Татьяна Ушакова (генеральный директор).

Совет директоров: Джайлз Ворд (председатель), Сюзан МакДональд, Деннис Чарлз, Серж Осуф, Андреас Ваниа, Николай Дмитриев, Татьяна Ушакова.

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не разглашается.

*Компания Chubb Limited зарегистрирована в Цюрихе (Швейцария) и является головной материнской организацией всех компаний, входящих в Группу Компаний Chubb. По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупные активы Chubb Limited составили 167,02 млрд долларов, чистый доход – 3,86 млрд долл. Компании, входящие в Группу Chubb, ведут операции в 54 странах мира и имеют около 30 тысяч сотрудников. Группа Компаний Chubb является одним из крупнейших международных страховщиков. Ключевые компании группы Chubb имеют Международный рейтинг финансовой устойчивости страховщика «АА» Standard&Poor’s и «A++» A.M. Best.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК Чабб»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3969 от 07.09.2016
Руководитель
Татьяна Юрьевна Ушакова (генеральный директор)
по информации на 28 ноября 2018 г.
ОГРН
1157746277446
Адрес
119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 2
Телефоны
+7 (495) 589-22-27
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3969 от 07.09.2016 Действует
ЦБРФ СИ № 3969 от 07.09.2016 Действует
ЦБРФ ПС № 3969 от 07.09.2016 Действует
Новости
Все страховые компании
 4432
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах