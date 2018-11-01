Страховая компания Чабб

Справка banki.ru о компании

ООО «СК Чабб» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. Является дочерней компанией Chubb Limited и входит в Группу компаний Chubb. По итогам 2017 года общество заняло 101-е место по сборам прямого страхования (777,56 млрд рублей) и четвертое место по объему премий по входящему перестрахованию (2,69 млрд рублей). Основные сборы премий в 2017 году пришлись на страхование ГО за причинение вреда третьим лицам(23,5%), страхование имущества юридических лиц (19,38%), страхование грузов (15,62%). Компания не имеет дочерних или зависимых организаций, а также филиалов и представительств, расположенных на территории РФ. Головной офис находится в Москве.

Компания зарегистрирована в октябре 2004 года и является универсальным страховщиком, оказывающим страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления деятельности: страхование грузов, страхование ответственности перед третьими лицами, страхование имущества предприятий и страхование предпринимательских рисков. До 25 июля 2016 года компания работала под наименованием ООО «Страховая компания «ЭЙС» («ЭЙС Россия»).



ООО «СК Чабб» является членом различных ассоциаций, включая Всероссийский Союз Страховщиков и Ассоциацию Европейского бизнеса в Российской Федерации.

Единственным акционером общества является Частная компания с ограниченной ответственностью «Чабб Раша Инвестментс Лимитед» (Великобритания). СК Чабб является частью Chubb, международной страховой и перестраховочной группы. Конечной материнской структурой группы до 2016 года являлась ACE Limited, зарегистрированная в Швейцарии. В июле 2015 года Группа Компаний ACE объявила о намерении совершить сделку по приобретению страховой компании «Chubb»*, зарегистрированной в США и являющейся одной из самых крупных компаний в области страхования имущества и ответственности. Начиная с 15 января 2016 года объединенная страховая группа начала работать в мире под новым брендом Чабб.



В 2013 году компания собрала 513,83 млн рублей страховых премий, что на 8,19% меньше, чем в предыдущем отчетном году. По итогам 2014 года страховщик продемонстрировал существенное увеличение сборов на 90,19% (объем поступлений – 977,25 млн рублей, что соответствует 100-му месту в ренкинге). В 2015 году сборы сократились на 14,54%, а по итогам 2016-го компания увеличила размер поступлений на 22,5%, собрав 1,02 млрд рублей премий. В 2017 году отмечается падение сборов на 24%, объем собранной премии составил 777,56 млн рублей (из них 99,96% занимают взносы по договорам с юридическими лицами). Размер выплат в 2017 году достиг 20,7 млрд рублей и относится в большей мере к урегулированию убытка по пожару на Березовской ГРЭС (филиал ПАО «Юнипро») в феврале 2016 года. Промежуточная выплата части страхового возмещения в сумме 5,65 млрд рублей осуществлена страховщиком в ноябре 2016 года, а в мае 2017-го была произведена выплата финальной части страхового возмещения. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 495,5 млн рублей премий, что на 14,34% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 433,36 млн рублей). Сумма выплат за этот период составила 12,63 млн рублей, уровень выплат – 2,55%.

Размер перестраховочных премий в 2017 году уменьшился на 2,16% по сравнению с предыдущим отчетным годом (2,69 млрд рублей против 2,75 млрд рублей в 2016-м). По размеру собранной премии по входящему перестрахованию компания заняла четвертое место среди российских страховщиков. На этом же месте компания находится и по итогам 1-го полугодия 2018 года – размер собранной премии по договорам, принятым в перестрахование составил 1,46 млрд рублей (+27,31% к аналогичному периоду 2017-го).

Страховой портфель компании по итогам 2017 года включает: страхование гражданской ответственности (29,49%, из них за причинение вреда третьим лицам – 23,5%, за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг – 5,99%), страхование имущества (21,66%, из них имущества юридических лиц – 19,38%, физических лиц – 2,28%), страхование грузов (15,62%), страхование предпринимательских рисков (13,35%), страхование от несчастных случаев и болезней (12,34%), страхование финансовых рисков (7,53%).

В 2017 году при помощи посредников страховщиком было собрано 505,41 млн рублей (65%), размер среднего агентского вознаграждения составил 7,74%.

По итогам 2017 года компаний получила 303,82 млн рублей чистой прибыли по РСБУ и 334,34 млн рублей совокупного дохода по МСФО. Предыдущий год страховщик завершил с менее значимыми показателями – 1,09 млн рублей по РСБУ и 55,96 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 640 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 41 чел., страховых агентов-юридических лиц – 6 ед., страховых агентов-физических лиц – 4 чел.

Рейтинги компании

Fitch Ratings (по международной шкале): «ВВВ-», прогноз по рейтингу «негативный» Рейтинг подтвержден и отозван 2 марта 2015 года.

Fitch Ratings (по национальной шкале): «ААА(rus)», прогноз по рейтингу «стабильный». Рейтинг подтвержден и одновременно отозван 12 октября 2015 года в связи с решением компании о прекращении участия в рейтинговом процессе.

Руководство: Татьяна Ушакова (генеральный директор).

Совет директоров: Джайлз Ворд (председатель), Сюзан МакДональд, Деннис Чарлз, Серж Осуф, Андреас Ваниа, Николай Дмитриев, Татьяна Ушакова.

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не разглашается.

*Компания Chubb Limited зарегистрирована в Цюрихе (Швейцария) и является головной материнской организацией всех компаний, входящих в Группу Компаний Chubb. По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупные активы Chubb Limited составили 167,02 млрд долларов, чистый доход – 3,86 млрд долл. Компании, входящие в Группу Chubb, ведут операции в 54 странах мира и имеют около 30 тысяч сотрудников. Группа Компаний Chubb является одним из крупнейших международных страховщиков. Ключевые компании группы Chubb имеют Международный рейтинг финансовой устойчивости страховщика «АА» Standard&Poor’s и «A++» A.M. Best.

Дата последнего изменения: 28 ноября 2018 г.