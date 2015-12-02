Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3416 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2455 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Согласно справки ЕГРЮЛ по состоянию на 25 сентября 2015 года компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу.
Дата последнего изменения: 2 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Концепция»
лицензия ЦБРФ П №3540 50 от 30.07.2014
Руководитель
Владимир Петрович Смагин (конкурсный управляющий)
по информации на 29 октября 2015 г.
ОГРН
1035003350535
Адрес
141400, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 2
Телефоны
+7 (498) 683-01-45
лицензии компании
Лицензия
Статус лицензии
Комментарий
ЦБРФ П №3540 50 от 30.07.2014
Отозвана
Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3416 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция».
Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2455 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
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