Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Концепция

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
Отозвана
О компании Отзывы
Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3416 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2455 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно справки ЕГРЮЛ по состоянию на 25 сентября 2015 года компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу.

Дата последнего изменения: 2 декабря 2015 г.
Справочная информация о компании
ООО СК «Концепция»
лицензия ЦБРФ П №3540 50 от 30.07.2014
Руководитель
Владимир Петрович Смагин (конкурсный управляющий)
по информации на 29 октября 2015 г.
ОГРН
1035003350535
Адрес
141400, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 2
Телефоны
+7 (498) 683-01-45
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ П №3540 50 от 30.07.2014 Отозвана

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3416 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2455 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.
Новости
Все страховые компании
 1721
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах