Справка banki.ru о компании

Банк России приказом от 01.12.2015 года № ОД-3416 отозвал лицензию на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензии на осуществление перестрахования (приказ Банка России от 16.09.2015 № ОД-2455 «О приостановлении действия лицензии на осуществление перестрахования ООО «Страховая компания «Концепция»), а именно несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно справки ЕГРЮЛ по состоянию на 25 сентября 2015 года компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу.

Дата последнего изменения: 2 декабря 2015 г.