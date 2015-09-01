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Страховая компания Высота

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
605 000
на 01.09.15
Чистая прибыль, тыс. ₽
79
за 2014
Объем премий, тыс. ₽
290 554
за 2014
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование ответственности
  • Перестрахование
  • Страхование имущества
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о компании

ООО СК «Высота» – универсальная региональная компания, небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года компания заняла 188-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков. В страховом портфеле в 2014 году основной составляющей являлось сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой (93,52%). Сеть представительств и филиалов компании отсутствует. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.

Банк России приказом от 13.04.2016 года № ОД-1220 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Высота».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 24.02.2016 № ОД-622), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств, а также непредставлением документов, затребованных в порядке осуществления страхового надзора.

СК «Высота» зарегистрирована в октябре 1993 года. Основной специализаций компании в настоящее время является предоставлении услуг корпоративным клиентам по сельскохозяйственному страхованию, страхованию имущества и страхованию ответственности. С июня 2014 года компания входит в Ассоциацию агропромышленных страховщиков «АгроПромСтрах».

Участниками общества в равных долях являются три юридических лица ООО «Стэмп», ООО «Слайд» и ООО «Гарус-М». Конечными бенефициарами выступают Владимир Семин (собственник ООО «Слайд»), Михаил Благих (собственник ООО «Стэмп»), владеющие по 33,33% уставного капитала каждый и Анна Соколова, являющаяся единственным участником ООО «Гарус-М», кроме самого общества. Компания не имеет дочерних и ассоциированных организаций.

В 2012 году организация собрала 114,56 млн рублей страховых премий, что на 61,71% меньше, чем в предыдущем отчетном году. В 2013 году страховая деятельность компании практические не осуществлялась, объем страховых взносов составил 10 тыс. рублей. В 2014 году компания продемонстрировала колоссальный прирост объемов поступлений – до 290,55 млн рублей, 100% из них составляют сборы с юридических лиц. Выплаты в 2014 году не производились. По территориальному распределению наибольший объем страховых премий собран в Волгоградской и Омской областях (38,9% и 38,85% соответственно).

По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 55,14 млн рублей, выплаты за указанный период не осуществлялись.

Составляющими страхового портфеля компании в 2014 года стали следующие виды страхования: сельскохозяйственное страхование, осуществляемое с государственной поддержкой (93,52%), страхование имущества юридических лиц (4,03%), страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (2,45%).

В 2014 году при помощи посредников страховщиком было собрано 290,55 млн рублей (100%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,89%.

По итогам 2014 года чистая прибыль компании, согласно отчетности по РСБУ, составила 79 тыс. рублей, по МСФО – 3,02 млн рублей.

Уставный капитал – 605 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2015 года).

На 1 сентября 2015 года компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Анна Соколова (и.о. генерального директора).

Информация о клиентах и партнерах на сайте компании не размещена.

Дата последнего изменения: 13 апреля 2016 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК «Высота»
лицензия ЦБРФ СИ № 3515 от 01.07.2014
Руководитель
Максим Иванович Афанасьев (представитель конкурсного управляющего)
по информации на 17 октября 2017 г.
ОГРН
1021603634843
Адрес
191014, г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, д. 1
Телефоны
+7 (812) 961-17-85
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СИ № 3515 от 01.07.2014 Отозвана

Банк России приказом от 13.04.2016 года № ОД-1220 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ООО «СК «Высота».

Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 24.02.2016 № ОД-622), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования страховых резервов и собственных средств, а также непредставлением документов, затребованных в порядке осуществления страхового надзора.
ЦБРФ ПС № 3515 от 01.07.2014 Отозвана
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