Страховая компания Областная медицинская страховая компания (ОМСК)

Справка banki.ru о компании

АО «Областная медицинская страхования компания» (АО «ОМСК») – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Является одной из крупнейших медицинских страховых компаний на Северо-Западе России. По итогам 2017 года на рынке ОМС организация занимает 30-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных граждан (доля рынка – 0,3%). Основным каналом выдачи полисов является главный офис компании, расположенный в Калининграде и пункты выдачи в муниципальных образованиях Калининградской области. Сеть представительств и филиалов отсутствует.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 24 июля 2018 года компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к АО «СК «СОГАЗ-Мед».

АО «ОМСК» работает на рынке обязательного медицинского страхования Калининградской области с 1996 года. В данном регионе по состоянию на 1 января 2018 года компания заняла первое место по численности застрахованных граждан, количество которых составило 403,6 тыс. человек (доля рынка – 40,4%). С мая 2017 года общество входит в состав Всероссийского союза страховщиков.



С 2006 по 2013 год организация осуществляла деятельность по добровольному медицинскому страхованию, ежегодный объем страховых сборов в среднем составлял 2 млн рублей (за исключением 2012 года, когда объем премий был равен 57 тыс. рублей). С 2014 года страховые сборы по ДМС отсутствуют.

В мае 2015 года Советом директоров АО «ОМСК» принято решение об отказе от осуществления страхования по виду деятельности «добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни». 20 августа 2015 года Банк России в установленном порядке принял решение об отзыве лицензии на осуществление добровольного медицинского страхования.

Единственным акционером компании с 2018 года является АО «СК «СОГАЗ-Мед» (100%).

В 2017 году, согласно годовой бухгалтерской отчетности, компания получила убыток в размере 8,63 млн рублей против чистой прибыли в 7,52 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 120,24 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Мария Алекберова (генеральный директор), Елена Ермолаева, Ольга Шорина (главный бухгалтер).

Совет директоров: Елена Клюйкова (председатель), Валерий Клюйков, Татьяна Бледных, Александра Ершова, Мария Алекберова.

Дата последнего изменения: 5 февраля 2018 г.