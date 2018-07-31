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Страховая компания Областная медицинская страховая компания (ОМСК)

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О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
120 240
на 31.07.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-8 634
за 2017
Справка banki.ru о компании

АО «Областная медицинская страхования компания» (АО «ОМСК») – небольшая региональная страховая организация, специализирующаяся на обязательном медицинском страховании. Является одной из крупнейших медицинских страховых компаний на Северо-Западе России. По итогам 2017 года на рынке ОМС организация занимает 30-е место среди российских страховщиков по численности застрахованных граждан (доля рынка – 0,3%). Основным каналом выдачи полисов является главный офис компании, расположенный в Калининграде и пункты выдачи в муниципальных образованиях Калининградской области. Сеть представительств и филиалов отсутствует.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 24 июля 2018 года компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к АО «СК «СОГАЗ-Мед».

АО «ОМСК» работает на рынке обязательного медицинского страхования Калининградской области с 1996 года. В данном регионе по состоянию на 1 января 2018 года компания заняла первое место по численности застрахованных граждан, количество которых составило 403,6 тыс. человек (доля рынка – 40,4%). С мая 2017 года общество входит в состав Всероссийского союза страховщиков.

С 2006 по 2013 год организация осуществляла деятельность по добровольному медицинскому страхованию, ежегодный объем страховых сборов в среднем составлял 2 млн рублей (за исключением 2012 года, когда объем премий был равен 57 тыс. рублей). С 2014 года страховые сборы по ДМС отсутствуют.

В мае 2015 года Советом директоров АО «ОМСК» принято решение об отказе от осуществления страхования по виду деятельности «добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни». 20 августа 2015 года Банк России в установленном порядке принял решение об отзыве лицензии на осуществление добровольного медицинского страхования.

Единственным акционером компании с 2018 года является АО «СК «СОГАЗ-Мед» (100%).

В 2017 году, согласно годовой бухгалтерской отчетности, компания получила убыток в размере 8,63 млн рублей против чистой прибыли в 7,52 млн рублей годом ранее.

Уставный капитал – 120,24 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

В настоящее время компания не имеет рейтингов, присвоенных национальными или зарубежными рейтинговыми агентствами.

Руководство: Мария Алекберова (генеральный директор), Елена Ермолаева, Ольга Шорина (главный бухгалтер).

Совет директоров: Елена Клюйкова (председатель), Валерий Клюйков, Татьяна Бледных, Александра Ершова, Мария Алекберова.

Дата последнего изменения: 5 февраля 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «Областная медицинская страховая компания»
лицензия ЦБРФ ОС № 3010 - 01 от 10.08.2018
Руководитель
Мария Владимировна Алекберова (генеральный директор)
по информации на 28 августа 2018 г.
ОГРН
1023900584542
Адрес
236022, г. Калининград, пл. Победы, д. 4, под. 4, пом. 56
Телефоны
+7 (4012) 93-44-05
99-49-66
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ ОС № 3010 - 01 от 10.08.2018 Действует
ЦБРФ СЛ № 3010 от 30.01.2015 Отозвана

Лицензия отозвана приказом Банка России от 20.08.2015 в связи с отказом общества от осуществления страхования по виду деятельности — «добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни».
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