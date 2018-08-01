Страховая компания Чабб Жизнь

Справка banki.ru о компании

ООО «СК Чабб Жизнь» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личном страховании. Является дочерней компанией Группы CHUBB. По итогам 2017 года общество занимает 196-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 140-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (100% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ. Центральный офис находится в Москве.

Компания зарегистрирована в мае 2006 года. В декабре 2011 года общество было реорганизовано в ООО «ЭЙС Жизнь Страхование», а в июле 2016 года – переименовано в ООО «СК Чабб Жизнь». Смена названия связана с созданием транснациональной компании Chubb в результате приобретения ACE Limited корпорации Chubb.



Основным направлением деятельности общества является страхование от несчастных случаев и болезней. Среди компаний, осуществляющих деятельность в Москве по данному виду страхования, ООО «СК Чабб Жизнь» заняло 87-е место по сборам в 2017 году.

Единственным участником страхового общества выступает Частная компания с ограниченной ответственностью «Чабб Раша Инвестментс Лимитед» (Великобритания). Компания была частью ACE Group – международной страховой и перестраховочной группы. Конечной материнской структурой группы до 2016 года являлась ACE Limited, зарегистрированная в Швейцарии. В июле 2015 года Группа Компаний ACE объявила о намерении совершить сделку по приобретению страховой компании «Chubb»*, зарегистрированной в США и являющейся одной из самых крупных компаний в области страхования имущества и ответственности. Сумма сделки составила 29,5 млрд долларов наличными и акциями ACE Limited. Начиная с 15 января 2016 года объединенная страховая группа начала работать в мире под новым брендом Чабб. С мая 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

В 2012 году сборы страховщика уменьшились на 46,46% и составили 3,56 млн рублей против 6,65 млн годом ранее. В 2013 году отмечается рост страховых взносов на 59,06%. Следующий период деятельности характеризуется существенным падением сборов: в 2014-2015 годах – на 6,96% и 33,42% соответственно, а по итогам 2016-го – на 48,62%. В 2017 году общество собрало 1,62 млн рублей премий, что на 9,98% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 1,8 млн рублей). В структуре сборов 91,37% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами, 8,63% – доля физлиц. Выплаты в 2017 году составили 228 тыс. рублей, уровень выплат – 14,05%. За первый квартал 2018 года страховщиком собрано 234 тыс. рублей премий (+2,63% к аналогичному периоду 2017-го), выплаты за данный период отсутствуют.

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 340 тыс. рублей премий (20,95%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,88%.

В 2017 году компания получила убыток в размере 32,42 млн рублей по РСБУ и 6,02 млн рублей по МСФО. Предыдущий год компания завершила с прибылью в размере 9,11 млн рублей по РСБУ и убытком в 42,37 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность штатных сотрудников составила 5 чел., страховых агентов-юридических лиц – 1 ед.

В настоящее время компания не является членом различных ассоциаций и объединений страховщиков и не имеет рейтингов от национальных или зарубежных рейтинговых агентств.

Руководство: Ирина Исаева (генеральный директор).

Совет директоров: Аннетт Донселаар (председатель), Майкл Буз, Ирина Исаева, Николай Дмитриев, Серж Озуф.

*Компания Chubb Limited зарегистрирована в Цюрихе (Швейцария) и является головной материнской организацией всех компаний, входящих в Группу Компаний Chubb. По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупные активы Chubb Limited составили 167,02 млрд долларов, чистый доход – 3,86 млрд долл. Компании, входящие в Группу Chubb, ведут операции в 54 странах мира и имеют около 30 тысяч сотрудников. Группа Компаний Chubb является одним из крупнейших международных страховщиков. Ключевые компании группы Chubb имеют Международный рейтинг финансовой устойчивости страховщика «АА» Standard&Poor’s и «A++» A.M. Best.

Дата последнего изменения: 15 августа 2018 г.