Россия
Вход
Поиск

Страховая компания Чабб Жизнь

изменить компанию
Все отзывы Добавить отзыв
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
240 000
на 01.08.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
-32 417
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 623
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
228
за 2017
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование жизни сотрудников
Справка banki.ru о компании

ООО «СК Чабб Жизнь» – небольшая по размеру сборов компания, специализирующаяся на личном страховании. Является дочерней компанией Группы CHUBB. По итогам 2017 года общество занимает 196-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 140-е место по сборам в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней (100% страхового портфеля). Компания не имеет филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ. Центральный офис находится в Москве.

Компания зарегистрирована в мае 2006 года. В декабре 2011 года общество было реорганизовано в ООО «ЭЙС Жизнь Страхование», а в июле 2016 года – переименовано в ООО «СК Чабб Жизнь». Смена названия связана с созданием транснациональной компании Chubb в результате приобретения ACE Limited корпорации Chubb.

Основным направлением деятельности общества является страхование от несчастных случаев и болезней. Среди компаний, осуществляющих деятельность в Москве по данному виду страхования, ООО «СК Чабб Жизнь» заняло 87-е место по сборам в 2017 году.

Единственным участником страхового общества выступает Частная компания с ограниченной ответственностью «Чабб Раша Инвестментс Лимитед» (Великобритания). Компания была частью ACE Group – международной страховой и перестраховочной группы. Конечной материнской структурой группы до 2016 года являлась ACE Limited, зарегистрированная в Швейцарии. В июле 2015 года Группа Компаний ACE объявила о намерении совершить сделку по приобретению страховой компании «Chubb»*, зарегистрированной в США и являющейся одной из самых крупных компаний в области страхования имущества и ответственности. Сумма сделки составила 29,5 млрд долларов наличными и акциями ACE Limited. Начиная с 15 января 2016 года объединенная страховая группа начала работать в мире под новым брендом Чабб. С мая 2017 года компания является членом Всероссийского союза страховщиков.

В 2012 году сборы страховщика уменьшились на 46,46% и составили 3,56 млн рублей против 6,65 млн годом ранее. В 2013 году отмечается рост страховых взносов на 59,06%. Следующий период деятельности характеризуется существенным падением сборов: в 2014-2015 годах – на 6,96% и 33,42% соответственно, а по итогам 2016-го – на 48,62%. В 2017 году общество собрало 1,62 млн рублей премий, что на 9,98% меньше показателя предыдущего года (в 2016-м – 1,8 млн рублей). В структуре сборов 91,37% занимают взносы, уплаченные юридическими лицами, 8,63% – доля физлиц. Выплаты в 2017 году составили 228 тыс. рублей, уровень выплат – 14,05%. За первый квартал 2018 года страховщиком собрано 234 тыс. рублей премий (+2,63% к аналогичному периоду 2017-го), выплаты за данный период отсутствуют.

При помощи посредников в 2017 году страховщиком было собрано 340 тыс. рублей премий (20,95%), размер среднего агентского вознаграждения составил 25,88%.

В 2017 году компания получила убыток в размере 32,42 млн рублей по РСБУ и 6,02 млн рублей по МСФО. Предыдущий год компания завершила с прибылью в размере 9,11 млн рублей по РСБУ и убытком в 42,37 млн рублей по МСФО.

Уставный капитал – 240 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность штатных сотрудников составила 5 чел., страховых агентов-юридических лиц – 1 ед.

В настоящее время компания не является членом различных ассоциаций и объединений страховщиков и не имеет рейтингов от национальных или зарубежных рейтинговых агентств.

Руководство: Ирина Исаева (генеральный директор).

Совет директоров: Аннетт Донселаар (председатель), Майкл Буз, Ирина Исаева, Николай Дмитриев, Серж Озуф.

*Компания Chubb Limited зарегистрирована в Цюрихе (Швейцария) и является головной материнской организацией всех компаний, входящих в Группу Компаний Chubb. По состоянию на 31 декабря 2017 года совокупные активы Chubb Limited составили 167,02 млрд долларов, чистый доход – 3,86 млрд долл. Компании, входящие в Группу Chubb, ведут операции в 54 странах мира и имеют около 30 тысяч сотрудников. Группа Компаний Chubb является одним из крупнейших международных страховщиков. Ключевые компании группы Chubb имеют Международный рейтинг финансовой устойчивости страховщика «АА» Standard&Poor’s и «A++» A.M. Best.

Дата последнего изменения: 15 августа 2018 г.
Справочная информация о компании
ООО «СК Чабб Жизнь»
лицензия ЦБРФ СЖ № 3998 от 09.09.2016
Руководитель
Ирина Николаевна Исаева
по информации на 15 августа 2018 г.
ОГРН
5117746040385
Адрес
119034, г. Москва, Барыковский пер., д. 2
Телефоны
+7 (495) 589-22-27
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЖ № 3998 от 09.09.2016 Действует
ЦБРФ СЛ № 3998 от 09.09.2016 Действует
Все страховые компании
 2127
Рассчитать стоимость

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы

Виды ОСАГО:

Автострахование в городах