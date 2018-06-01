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Страховая компания Опора

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Отозвана
О компании Отзывы
Уставный капитал, тыс. ₽
1 100 000
на 01.06.18
Чистая прибыль, тыс. ₽
658 807
за 2017
Объем премий, тыс. ₽
1 774 504
за 2017
Объем выплат, тыс. ₽
773 986
за 2017
Предложения страховой компании Опора
Страхование путешественников
ОСАГО
Основные виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Ипотечное страхование
  • Каско
  • Страхование ответственности
  • Страхование загородных домов
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование квартир
  • ОСАГО
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Перестрахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование имущества
  • Корпоративное страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование транспорта
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
Справка banki.ru о компании

АО «СК Опора» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. До сентября 2015 года работала под брендом ОАО «Открытие Страхование» и являлась частью финансовой группы «Открытие». В 2017 году компания заняла 69-е место в ренкинге ведущих страховых компаний России по объему сборов. Основные поступления по итогам 2017 года пришлись на ОСАГО (31,22%) и страхование имущества юридических лиц (27,22%). С мая 2017 года компания зарегистрирована в Рязани (ранее головной офис находился в Москве).

26 июля 2018 года Банк России приказом от № ОД-1883 отозвал лицензии компании на осуществление страхования и перестрахования. Решение принято в связи с неисполнением страховщиком в установленный срок нарушений страхового законодательства.

АО «СК Опора» (до сентября 2015 года – ОАО «Открытие Страхование») начало работать на страховом рынке в 1996 году как компания «Отечество». Учредителями страховщика выступили банк «Фонон» (в 2006 году у банка была отозвана лицензия), а также ряд юридических и физических лиц (основным владельцем «Отечества» на рынке считали создателя и генерального директора компании Павла Иванушко). В первые несколько лет компания занималась в основном добровольным медицинским страхованием и страхованием от несчастных случаев в московском регионе, а в начале 2000-х годов начала расширять бизнес, активно развивая страхование имущества, в т.ч. – автострахование. В топ-100 крупнейших российских страховщиков компании удалось войти по итогам 2007 года (86-е место, объем собранной страховой премии – 817 млн рублей), основную долю сборов по-прежнему обеспечивало добровольное медицинское страхование.

В 2011 году «Отечество» купила крупная финансовая группа «Открытие»*, намеревающаяся развивать страховой бизнес (в группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие», розничный банк «Ханты-Мансийский банк Открытие», инвестбанк «Открытие Капитал», брокер «Открытие Брокер» и управляющая компания «Открытие»). Сумма сделки не раскрывалась. Перед страховой компанией, которая в том же году стала работать под брендом «Открытие Страхование», новые владельцы поставили амбициозные цели. В течение следующих трех лет бизнес «Открытие Страхование» должен был увеличиться в 8 раз (объем собранной премии по итогам 2010 года составлял 816,5 млн рублей) – за счет перекрестных продаж, банковского страхования (в т.ч. через входящие в финансовую группу «Открытие» банки), запуска новых страховых продуктов и регионального развития на базе подразделений группы «Открытие».

В 2014 году компания намеревалась увеличить объемы бизнеса в 2 раза, в т.ч. – за счет активного развития сегмента корпоративного страхования. Кроме того, финансовая группа «Открытие» приняла решение развивать долгосрочное инвестиционное и накопительное страхование жизни, для чего весной был куплен страховщик жизни – «Русская страховая транспортная компания – Жизнь» (до этого практически не осуществляла деятельность; подробности сделки не разглашались). Продажи новой компании, получившей название «Открытие Страхование жизни», осуществляются через розничную банковскую сеть финансовой группы.

В сентябре 2015 года Финансовая группа «Открытие» приняла решение о продаже компании «Открытие Страхование» структурам руководителя Комиссии по страхованию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александра Кондратенкова*. Продажа компании «Открытие Страхование» связана с решением группы «Открытие» сосредоточиться на направлении «страхование жизни».

В октябре 2015 года компания уведомила о своем намерении передать ООО «СК «Инвест-Альянс» страховой портфель по договорам страхования ответственности владельцев автотранспортных средств (ДСАГО) в связи с принятием стратегии по оптимизации расходов по сопровождению договоров страхования, а также в связи с отказом от данного вида страхования. Кроме того, компания сообщила о намерении передать ООО «СК «Респект» страховой портфель, который состоит из обязательств по договорам страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. Передача страховых портфелей между АО «СК Опора» и компаниями ООО «СК «Инвест-Альянс», ООО «СК «Респект» была завершена в декабре 2015 года.

В апреле 2017 года общество приняло страховой портфель по договорам ОСАГО, ДоСАГО и автокаско от АО «Страховая группа «УралСиб». Также, в апреле стало известно о намерении ООО «СК Опора правопорядка» (бывш. «Строительная страховая группа») передать в АО «СК Опора» портфель по обязательному страхованию ответственности при эксплуатации опасных объектов и обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика.

В ноябре 2017 года компания сообщила о намерении передать АО «НАСКО» страховой портфель по договорам страхования, отнесенных к следующим видам: страхование от несчастных случаев, ДМС, страхование грузов, страхование предпринимательских и финансовых рисков, страхование имущества физических и юридических лиц, страхование гражданской ответственности. Решение о передаче страхового портфеля принято уполномоченным органом АО «СК Опора» в связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления указанных выше видов страхования. Процедура передачи портфеля договоров по вышеуказанным видам страхования завершена 29 декабря 2017 года.

В январе 2018 года стало известно о заключении ряда договоров купли-продажи долей ООО СК «Ангара» несколькими компаниями, одна из которых является акционером АО «НАСКО». Новые акционеры планируют продолжить работу компании на страховом рынке Иркутской области и Республики Бурятия под брендом АО «НАСКО». Кроме того, АО «СК «Опора» уведомила о своем намерении в 2018 году передать ООО СК «Ангара» страховой портфель по договорам ОСАГО, добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств и добровольного страхования средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта). Данное решение принято в связи с добровольным отказом от осуществления указанных видов страхования. Передача портфеля по автострахованию завершена в марте сего года. В мае компания сообщила о завершении процедуры передачи АО «НАСКО» портфеля договоров по ОСОПО (страхование опасных производственных объектов) и ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами). С 28 июня 2018 года СК «Опора» приняла решение отказаться от лицензий на осуществление страховой деятельности.

Компания является членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского союза страховщиков, Национального союза агростраховщиков, Национального союза страховщиков ответственности и других профессиональных объединений.

Единственным акционером компании является ООО «Открытый мир» (100%), владельцами которого согласно выписки из ЕГРЮЛ выступают: Ольга Абросимова, Кирилл Ермаков, Галина Панфилова, Алексей Степнов. Каждому из участников общества принадлежит 24,98% уставного капитала.

В 2013 году объем собранной премии компании был наибольшим за весь период деятельности общества и составил 5,18 млрд рублей (+350,12%). В последующие годы отмечено резкое снижение объемов поступлений: в 2014 году – на 50,56%, а по итогам 2015-го – на 73,34%. В 2016-2017 годах страховщик показал прирост сборов на 106,6% и 25,8% соответственно. Размер собранной премии по итогам года составил 1,77 млрд рублей (аналогичный показатель в 2016-м – 1,41 млрд рублей), из них 59,32% занимают взносы по договорам с юридическими лицами и 40,68% – с физическими лицами. Весь объем премий собран в Москве. Выплаты компании в 2017 году составили 773,99 млн рублей, уровень выплат – 43,62%.

По итогам 2017 года наиболее существенные объемы премий собраны по следующим видам страхования: автострахование (38,12%, из них ОСАГО – 31,22%, каско – 6,9%), страхование имущества юридических лиц (27,22%), страхование ответственностиза причинение вреда третьим лицам (9,88%), добровольное медицинское страхование (9,07%), страхование от несчастных случаев и болезней (7,37%), ОСГОП (2,79%).

Страховые продукты компании реализуются через агентскую сеть, банковскую сеть и прямые продажи. При помощи посредников в 2017 году компания собрала 1,69 млн рублей премий (95,41% от общего сбора), размер среднего агентского вознаграждения составил 38,02%.

В 2017 году компания показала чистую прибыль в размере 658,81 млн рублей по РСБУ и 658,59 млн рублей по МСФО. Годом ранее страховщик получил убыток в 606,04 млн рублей по данным РСБУ/МСФО.

Уставный капитал – 1,1 млрд рублей (по состоянию на 1 июня 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность персонала составила 208 чел., страховых агентов-юридических лиц – 230 ед. (из них 1 – страховая организация и 229 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 185 чел. (из них 178 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА»: В+ «Невысокий уровень надежности», прогноз по рейтингу изменен на стабильный (актуализирован 25 января 2016 года). Рейтинг понижен и отозван в связи с расторжением договора на его поддержание. С рейтинга снят статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне В++ «Удовлетворительный уровень надежности» с развивающимся прогнозом.

«Национальное Рейтинговое Агентство»: ВВВ «Достаточная степень надежности», прогноз по рейтингу «стабильный» (рейтинг понижен 8 июля 2016 года). Впервые рейтинг надежности был присвоен компании в феврале 2012 года на уровне А- «Высокая степень надежности», в апреле 2015 года рейтинг был отозван в связи с окончанием действия договора. Последнее рейтинговое действие датировано 25.12.2015 года, когда рейтинг был вновь присвоен на уровне «ВВВ+» со стабильным прогнозом.

Руководство: Александр Муратов (генеральный директор), Алексей Володяев, Александр Верхов, Елена Силаева (гл. бухгалтер).

Совет директоров: Александр Муратов, Тамара Левкович, Роман Яшагин, Евгений Жуков, Наталья Гришина.

Партнеры компании

Банки: «Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО «Первобанк», АО «Кредит Европа Банк», банк «Петрокоммерц», АО Банк «Глобус», АО «ВУЗ-Банк», ПАО Банк ТРАСТ и другие.

Клиенты: Управление Роспотребнадзора по г. Москве, ФАУ «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», ГУП ДЕЗ района Бибирево и др.

Дата последнего изменения: 27 июля 2018 г.
Справочная информация о компании
АО «СК Опора»
лицензия ЦБРФ СЛ № 3099 от 07.07.2017
Руководитель
Александр Васильевич Сычёв (руководитель временной администрации)
по информации на 9 августа 2018 г.
ОГРН
1037739437614
Адрес
390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 27, пом. Н124
Телефоны
+7 (495) 649-71-71
8 (800) 707-71-71
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ЦБРФ СЛ № 3099 от 07.07.2017 Отозвана

Банк России приказом от 26.07.2018 года № ОД-1883 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования АО «СК Опора». Решение принято в связи с неисполнением страховщиком в установленный срок нарушений страхового законодательства.
ЦБРФ СИ № 3099 от 07.07.2017 Отозвана
ЦБРФ ОС № 3099 - 03 от 07.07.2017 Отозвана
ЦБРФ ОС № 3099 - 04 от 07.07.2017 Отозвана
ЦБРФ ОС № 3099 - 05 от 07.07.2017 Отозвана
ЦБРФ ПС № 3099 от 07.07.2017 Отозвана
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