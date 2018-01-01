Страховая компания Центральное страховое общество (ЦСО)

Справка banki.ru о компании

ООО «Центральное Страховое Общество» (ООО «ЦСО») – универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. В 2016 года общество заняло 107-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков. В структуре страхового портфеля компании по итогам года основные доли пришлись на страхование от несчастных случаев и болезней (19,6%), страхование грузов (15,98%), ОСАГО (12,05%). В настоящее время открыто 23 филиала компании в крупных городах России. Головной офис компании находится в Мытищах (Московская область).

Банк России приказом от 27.04.2018 года № ОД-1105 приостановил действие лицензий на осуществление страхования ООО «Центральное Страховое Общество». Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России надлежащим образом. C 28 апреля 2018 года в ООО «ЦСО» назначена временная администрация сроком на 6 месяцев. 25 мая 2018 года Банк России приказом № ОД-1334 отозвал лицензии компании на осуществление страхования в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

ООО «ЦСО» ведет свою историю с 2000 года, прежнее название – ООО «Страховая компания» «Автострах». В 2013 году страховая компания «Автострах» была переименована в ООО «Центральное Страховое Общество». Сегодня компания является универсальным страховщиком, оказывающим страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления деятельности компании – страхование гражданской ответственности, страхование имущества предприятий, страхование грузов и личное страхование (страхование от несчастных случаев и болезней и ДМС).



ООО «ЦСО» является членом Российского Союза Автостраховщиков, Всероссийского Союза Страховщиков, Национального союза страховщиков ответственности, Ассоциации агропромышленных страховщиков «Агропромстрах», Ассоциации Страховщиков России и ряда других ассоциаций и объединений.

С 20 апреля 2016 года в ООО «ЦСО» приказом Банка России № ОД-1307 назначена временная администрация. Решение о назначении временной администрации было принято в связи с ненадлежащим исполнением обществом плана восстановления платежеспособности. 20 октября 2016 года Банк России сообщил о прекращении деятельности временной администрации в связи с достижением целей назначения и решением поставленных задач.

Участниками общества являются: ООО «Деловой центр Ленинградский» (32,98%), ООО «Деш.Экс» (32,98%), ООО «Эскапартнерз» (32,98%), ООО «Евроторг Астра» (1,05%). Конечными бенефициарами выступают Сергей Шуть (32,98%) и Вадим Козерук (32,98%).

До смены наименования компания фактически не осуществляла страховую деятельность. В 2012 году компания собрала всего 81 тыс. рублей страховой премии, а в 2013-м – 12,2 млн рублей. В следующие два года деятельность страховщика характеризуется значительным приростом: в 2014-м объем сборов составил 912,26 млн рублей, в 2015-м – достиг 1,57 млрд рублей. В 2016 году компания собрала 672,46 млн рублей, что на 57,27% меньше от показателя предыдущего года. В структуре сборов 21,73% занимают взносы с физических лиц, 78,27% – с юридических лиц. Размер страхового возмещения в 2016 году составил 181,08 млн рублей, уровень выплат – 26,93%. За 9 месяцев текущего года страховщиком собрано 604,32 млн рублей (прирост 21,85% к аналогичному периоду 2016-го), выплачено – 125,7 млн рублей. Уровень выплат за последний отчетный период – 20,8%.

Основные сборы премий по итогам 2016 года пришлись на страхование от несчастных случаев и болезней (19,6%), автострахование (18,55%, из них каско – 6,5%, ОСАГО – 12,05%), страхование грузов (15,98%), страхование имущества юридических лиц (9,39%), страхование средств водного транспорта (8,78%), страхование ответственности перевозчика перед пассажирами (7,75%), страхование ответственности владельцев средств водного транспорта (6,98%), добровольное медицинское страхование (4,3%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (4%).

При помощи посредников в 2016 году общество собрало 645,34 млн рублей (95,97%), размер среднего агентского вознаграждения составил 28,61%.

По итогам 2016 года убыток компании составил 98,78 млн рублей по РСБУ и 81,69 млн рублей по МСФО. Предыдущий отчетный год страховщик также закончил с убыток, размер которого составил 28,04 млн рублей согласно отчетности по РСБУ и 54,59 млн рублей по МСФО.

5 июля 2016 года внеочередным общим собранием участников ООО «ЦСО» принято решение об уменьшении уставного капитала компании на 325 млн рублей путём погашения доли, принадлежащей обществу. C 26 сентября 2016 года размер изменённого капитала юридического лица составляет 855 млн рублей.

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 9 месяцев 2017 года численность страховых агентов-юридических лиц составила 46 ед. (из них 13 – страховые организации, 33 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 107 чел. (из них 72 – индивидуальные предприниматели).

Рейтинг компании

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне В «Низкий уровень надежности» с негативным прогнозом и отозвало его в связи с окончанием срока действия рейтинга (дата события – 10 июня 2016 года).

Руководство: Сергей Ильяшов (генеральный директор), Эвелина Шерстюкова.

Совет директоров: Валерий Попов (председатель), Леонид Салынь, Анна Константинова, Юлия Луцкова.

Клиенты компании: ОАО «ГосНИИмаш», ОАО «Муромский радиозавод», ЗАО «Промэнерго», ООО «Бастион», проектный центр «ЭКРА», Специальное конструкторско-технологическое бюро прецизионного оборудования «Вектор», ООО «Батайский завод Стройдеталь», ООО «Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт», ГУП Комбинат «Тепличный», ООО «ИнкомОценка», ООО «Центр независимой оценки», ООО ФСК «Орион», ООО «Вертикаль», МУП «Горавтотранс», УМП «Агротехцентр» и др.



Дата последнего изменения: 28 мая 2018 г.