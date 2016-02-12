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Страховая компания Общество взаимного страхования «Есея»

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Отозвана
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Объем премий, тыс. ₽
3
за 2015
Основные виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
Справка banki.ru о компании

Некоммерческая организация Общество взаимного страхования «Есея» (НО ОВС «Есея») – небольшая по размеру сборов специализированная страховая организация. По итогам 2015 года компания заняла 288-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 182-место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц (100% страхового портфеля). Компания не имеет представительств и филиалов. Головной офис находится в Казани (Республика Татарстан).

20 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-2045 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования НО ОВС «Есея». Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

НО ОВС «Есея» зарегистрировано в марте 2011 года. Участниками общества являются: ООО «Аю», ООО «Джи Эй Джи Арт Групп» и ООО «Медведя». Конечными собственниками указанных организаций выступают Юлия Серова и Жанна Чистополова.

По итогам 2015 году общество заняло 104-е место по общему объему сборов (3 тыс. рублей) и 46-е место по сборам в сегменте страхования имущества юридических лиц в Республике Татарстан – основном регионе деятельности.

В 2015 году компания собрала 3 тыс. рублей страховых премий против 2,1 млн рублей годом ранее. В структуре сборов 100% занимают взносы по договорам с юридическими лицами. Сбор премий осуществлен в Республике Татарстан. По итогам первого полугодия 2016 года компания собрала 3 тыс. рублей премий (за аналогичный период 2015 года поступления компании отсутствуют). Выплаты с 2013 года по 2-й квартал 2016-го обществом не осуществлялись.

Страховой портфель компании по итогам 2015 года полностью сформирован из договоров по страхованию имущества юридических лиц (100%).

Руководство: Вячеслав Басин (директор).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за первое полугодие 2016 года численность членов общества на начало отчетного периода составила 8 ед., численность членов, исключенных из общества – 5 ед., всего членов общества на конец отчетного периода – 3 ед. Среднесписочная и фактическая численность работников на отчетную дату составила 2 человека.

Дата последнего изменения: 20 июля 2017 г.
Справочная информация о компании
НО ОВС «Есея»
лицензия ФССН ОВС № 4307 16 от 31.10.2013
Руководитель
Вячеслав Сергеевич Басин
по информации на 30 ноября 2016 г.
ОГРН
1111600000588
Адрес
420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 12
Телефоны
8 (843) 537-61-13
8 (927) 439-98-78
лицензии компании
Лицензия Статус лицензии Комментарий
ФССН ОВС № 4307 16 от 31.10.2013 Отозвана

Банк России приказом от 20.07.2017 № ОД-2045 отозвал лицензию на осуществление взаимного страхования Некоммерческой организации Общества взаимного страхования «Есея». Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
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