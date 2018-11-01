Страховая компания НСГ – Росэнерго

Справка banki.ru о компании

ООО «НСГ – Росэнерго» – универсальная страховая компания, средняя по размеру сборов. По итогам 2017 года организация заняла 30-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и 12-е место по сборам ОСАГО. Основной составляющей страхового портфеля компании в минувшем году стало автострахование – 88,31% сборов, из них на долю ОСАГО пришлось 83,6%. В настоящее время открыто 67 филиалов компании в крупных городах России и представительство в Барнауле. Головной офис находится в Горно-Алтайске (Республика Алтай).

ООО «НСГ – Росэнерго» работает на российском страховом рынке с 1992 года и входит в состав одноименного холдинга «Росэнерго»*. Компания является универсальным страховщиком, оказывающим страховые услуги как юридическим, так и физическим лицам. Основные направления ее деятельности – автострахование (наземный транспорт и ОСАГО), личное страхование и страхование имущества предприятий. До 2015 года компания имела действующую лицензию на перестрахование (П № 3295 02 от 29.05.2006), но в связи с добровольным отказом страховщика от осуществления данного вида деятельности, соответствующая лицензия была отозвана приказом Банка России (№ ОД-1824 от 30.07.2015).



Компания является членом Всероссийского Союза Страховщиков, Российского Союза Автостраховщиков, Сибирской Межрегиональной Ассоциации Страховщиков.

Участниками общества являются: ООО «НСГ – Росэнерго» выступают юридические лица: ООО «Монтвиль» (49,83%), ООО «Галиоз» (33,4%), ООО «РЭС-трейд» (5,48%), Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия «Росэнерго-союз» (4,88%), ООО «СК «Росэнерго» (3,31%) и ООО «Большая Медведица» (2,83%). Конечными владельцами компании выступают Геннадий Марьин и члены его семьи.

«НСГ – Росэнерго» имеет широкую филиальную сеть с развитой инфраструктурой. Основная деятельность компании сконцентрирована в Алтайском, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Ставропольском краях, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Тамбовской областях, Республиках Саха (Якутия), Хакасия, Алтай, ЮФО (Ростовская область) и т.д. По итогам 2017 года страховщик занял первое место по сборам в Алтайском крае и Республике Алтай.

Последние несколько лет «НСГ – Росэнерго» демонстрирует стабильное увеличение объемов сборов. В период 2014-2015 годов темпы прироста составили 70,94% и 67,26% соответственно, а по итогам 2016 года объем поступлений увеличился на 80,03%. В 2017 году страховщик достиг прироста на 83,27%, собрав 6,34 млрд рублей премий (аналогичный показатель в 2016-м – 3,46 млрд рублей). В структуре сборов 95,97% занимают поступления по договорам с физическими лицами и 4,03% – с юридическими лицами. Выплаты страховщика в 2017 году составили 2,91 млрд рублей, уровень выплат – 45,9%. За 1-е полугодие 2018 года страховщик получил 3,97 млрд рублей премий, что на 81,15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года (в 2017-м – 2,19 млрд рублей). Сумма выплат за этот период составила 1,95 млрд рублей, уровень выплат – 49,19%.

По итогам 2017 года 88,31% премий компании собрано по договорам автострахование (из них ОСАГО – 83,6%, каско – 4,71%), 8,07% сборов пришлось на страхование от несчастных случаев и болезней.

В 2017 году при помощи посредников страховщиком собрано 4,85 млрд рублей (76,48%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,77%.

Партнерами по перестрахованию выступают крупнейшие российские компании – Русское перестраховочное общество, Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) и ведущие мировые страховые брокерыи и перестраховщики – His Lambert Group (Lloyds), Малакут.

В 2017 году, согласно отчетности по РСБУ, чистая прибыль компании составила 147,12 млн рублей, что на 9,42% меньше, чем получено в предыдущем отчетном периоде (в 2016-м – 162,43 млн рублей). Совокупный доход по МСФО в 2017 году увеличился в 6,7 раза и составил 499,08 млн рублей (в 2016-м – 74,21 млн рублей).

Уставный капитал – 450 млн рублей (по состоянию на 1 ноября 2018 года).

Согласно индивидуальной отчетности страховщика за 2017 год, численность страховых агентов-юридических лиц составила 180 ед. (из них 42 – страховые организации, 138 – другие юрлица), страховых агентов-физических лиц – 1136 чел. (из них 656 чел. – индивидуальные предприниматели).

Рейтинги компании

«Эксперт РА» 5 марта 2014 года отозвало рейтинг надежности «НСГ – Росэнерго» в связи с отказом компании от его актуализации. Рейтинг страховщика на уровне В+ «Достаточный уровень надежности» был приостановлен 22 ноября 2013 года.

Национальное рейтинговое агентство 25 мая 2015 года подтвердило рейтинг надежности «НСГ – Росэнерго» на уровне ВВВ «Достаточная степень надежности» и отозвало рейтинг в связи с окончанием срока действия договора.

Руководство: Василий Марьин (генеральный директор), Лариса Бубенцова (гл. бухгалтер).

Клиенты: АО «АИЖК по Тюменской области», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», ОГКУ «Томское управление лесами», МАУ «Школьное питание», Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. (г. Тюмень), Томский государственный университет и др.

*Холдинг «Росэнерго» – многопрофильная бизнес-структура, объединяющая страховой, туристический и агробизнес, который участвует собственными средствами в реализации четырех федеральных программ, занимается оздоровительным туризмом, строительством жилья, сельским хозяйством. В состав группы входят три страховые компании: ООО «НСГ – Росэнерго» (универсальный страховщик), ООО СК «Росэнерго» (лицензия на осуществление страхования отозвана приказом Банка России от 01.11.2016 года № ОД-3739) и ООО СК «Росэнерго-жизнь» (лицензия на осуществление страхования отозвана приказом Банка России от 27.08.2015 года № ОД-2289; страховой портфель передан с 12.01.2015 года ООО «НСГ – Росэнерго»).

Дата последнего изменения: 8 ноября 2018 г.