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СКБ-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

iCard (Доходная)

Mastercard Standard Unembossed «iCard» — СКБ-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back до 1%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed Instant Issue
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 0,5 до 1%
  • 1% от суммы трат на АЗС,в т.ч. в сети Интернет ;
  • 0,5% за прочие покупки, в т.ч. в сети Интернет ;
  • мин. сумма покупки - 500 руб.;
  • макс.- 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых на остаток от 300 000,00 руб., 6% годовых на остаток 30 000-299 999,99 руб., на сумму до 29 999,99 руб. проценты не начисляются; начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет, в системах дистанционного банковского обслуживания на сумму не менее 5 000 рублей в течение отчетного периода
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,1%, мин. 50 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% за первые 2 операции в месяц, совершенные на территории РФ
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0,1%, мин. 50 руб. в ПВН Газэнергобанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, до 1 000 000 руб. в день в ПВН банка. до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах,
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • СМС-информирование (только на один телефонный номер) - 60 руб., начиная с 3-его месяца, или 500 руб. в год
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров;
  • 2 бесплатные операции в месяц по снятию наличных в сторонних банкоматах РФ;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
Дата актуализации
13.02.2019 10:53
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «iCard (Доходная)» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
Сайт
www.skbbank.ru
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Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба