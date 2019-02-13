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iCard (Доходная)
Mastercard Standard Unembossed «iCard» — СКБ-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 1%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed Instant Issue
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 0,5 до 1%
- 1% от суммы трат на АЗС,в т.ч. в сети Интернет ;
- 0,5% за прочие покупки, в т.ч. в сети Интернет ;
- мин. сумма покупки - 500 руб.;
- макс.- 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4% до 6%
4% годовых на остаток от 300 000,00 руб., 6% годовых на остаток 30 000-299 999,99 руб., на сумму до 29 999,99 руб. проценты не начисляются; начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет, в системах дистанционного банковского обслуживания на сумму не менее 5 000 рублей в течение отчетного периода
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,1%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% за первые 2 операции в месяц, совершенные на территории РФ
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0,1%, мин. 50 руб. в ПВН Газэнергобанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, до 1 000 000 руб. в день в ПВН банка. до 500 000 руб. в месяц в любых банкоматах,
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 40 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- СМС-информирование (только на один телефонный номер) - 60 руб., начиная с 3-его месяца, или 500 руб. в год
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток собственных средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах у партнеров;
- 2 бесплатные операции в месяц по снятию наличных в сторонних банкоматах РФ;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
Дата актуализации
13.02.2019 10:53
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «iCard (Доходная)» в 109 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-06-00 — единая справочная служба