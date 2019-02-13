Начисление процентов на остаток средств на счете

4% годовых на остаток от 300 000,00 руб., 6% годовых на остаток 30 000-299 999,99 руб., на сумму до 29 999,99 руб. проценты не начисляются; начисление процентов производится при условии совершения операций по оплате товаров, работ и услуг в России и за рубежом в торговых точках, в сети Интернет, в системах дистанционного банковского обслуживания на сумму не менее 5 000 рублей в течение отчетного периода

от 4% до 6%