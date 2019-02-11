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Мегафон Стандарт

Mastercard Standard «Карта МегаФона» — Банк Раунд
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 99 ₽
  • cash back
  • бонусная программа
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Cash Back
  • 5 - 20% от суммы покупок, совершенных у партнеров оператора
Бонусы
  • сотовые операторы
  • другое

на ежедневную сумму аванса (500-200 000 руб.), внесенную в оплату услуг связи, банк начисляет бонусы по ставке 8% годовых; бонусы зачисляются на лицевой счет абонента один раз в месяц

Выпуск и обслуживание
0 - 99 ₽
  • 0 руб. для клиентов, использующих тарифные планы "Включайся! Слушай, Говори, Общайся, Общайся Акция, Смотри,Смотри Акция, Смотри VIP, Смотри +, Смотри + Максимал, Смотри +VIP, Премиум, Премиум Лайт, "Включайся! Открывай, Пиши, Пробуй, Пробуй +", "Все включено" XS, S, M, L, XL, VIP;
  • 99 руб. - в остальных случаях
Снятие наличных в банкоматах банка

2,5% - до 10 000 руб. включительно, 3,5% - свыше 10 000 руб. до 50 000 руб. включительно, 4,5% - свыше 50 000 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

4,99% от суммы операции

Снятие наличных в банкоматах других банков

2,5% - до 10 000 руб. включительно, 3,5% - свыше 10 000 руб. до 50 000 руб. включительно, 4,5% - свыше 50 000 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

4,99% от суммы операции

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц для неперсонифицированных пользователей, до 100 000 руб.в день, до 300 000 руб. в месяц - для персонифицированных
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - 3% от суммы операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • высокая комиссия за получение наличных
Особые ограничения
  • карта предоставляется абонентам Мегафон
Дата актуализации
11.02.2019 16:27
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мегафон Стандарт» в 2 городах России
3 408
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Справочная информация
ООО «Банк Раунд»
Адрес
125047, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28
Сайт
www.round.ru
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Телефоны
(495) 980-19-24