|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
|до 5%
|0 - 708
|до 7%
|нет
|
17 заявок
|
Visa Platinum
Visa Infinite
Mastercard Platinum
Mastercard World Elite
|6%
|0 - 30 000
|нет
|
|
7 заявок
|
Visa Platinum
|нет
|0 - 2 268
|до 5%
|нет
|
7 заявок
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|5%
|0 - 5 988
|нет
|
|
1 заявка
|
Mastercard Platinum
|до 7%
|0 - 60 000
|нет
|
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 3%
|4 500
|нет
|
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 1%
|5 500
|нет
|
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|4 900
|есть
|
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|4 500
|нет
|
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|нет
|0 - 5 000
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Платиновая карточка называется картой особых привилегий. Ее держателям можно пользоваться максимально высоким уровнем сервиса и получать внушительное количество привлекательных предложений при обслуживании в РФ и зарубежных странах. Карта Platinum в большинстве случаев открывает доступ к специальному консьерж-сервису. Вместе с этим за клиентом закрепляют личного менеджера.
Держатели дебетового премиального «пластика» получают право участвовать в программах страхования, которые защищают купленные товары от повреждений, рисков утери или кражи. Клиентам предлагаются особые тарифы на перевозки транспортными компаниями и возможность посещать VIP-залы при перелетах. Они получают медицинские и юридические консультации во время зарубежных поездок и т.д.
Чтобы заказать такую пластиковую «дебетовку», выберите подходящий банк и заполните заявку в онлайн-формате на его сайте или посетите его офис лично. Затем дождитесь ее изготовления и доставки в отделение или вручения в руки. При выборе стоит учесть стоимость выпуска и обслуживания, а также изучить перечень дополнительных возможностей вроде кешбэка, скидок, бонусов и процентов на остаток.
Ответ на этот вопрос полностью зависит от конкретного банка. Одни предлагают оформление всем желающим, готовым пойти на оплату годового обслуживания, которое бывает достаточно дорогостоящим. Другие предлагают премиум-продукты Visa и Mastercard только действующим клиентам, оформлявшим кредит или имеющим действующий вклад. Другие ограничения встречаются редко.
Недостатки Карта Visa Platinum могут заключаться разве что в условиях обслуживания, которое может быть дорогим, плюс иногда подобными предложениями могут воспользоваться лишь постоянные пользователи банковских услуг.