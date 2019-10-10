Платиновая карточка называется картой особых привилегий. Ее держателям можно пользоваться максимально высоким уровнем сервиса и получать внушительное количество привлекательных предложений при обслуживании в РФ и зарубежных странах. Карта Platinum в большинстве случаев открывает доступ к специальному консьерж-сервису. Вместе с этим за клиентом закрепляют личного менеджера.

Держатели дебетового премиального «пластика» получают право участвовать в программах страхования, которые защищают купленные товары от повреждений, рисков утери или кражи. Клиентам предлагаются особые тарифы на перевозки транспортными компаниями и возможность посещать VIP-залы при перелетах. Они получают медицинские и юридические консультации во время зарубежных поездок и т.д.

Чтобы заказать такую пластиковую «дебетовку», выберите подходящий банк и заполните заявку в онлайн-формате на его сайте или посетите его офис лично. Затем дождитесь ее изготовления и доставки в отделение или вручения в руки. При выборе стоит учесть стоимость выпуска и обслуживания, а также изучить перечень дополнительных возможностей вроде кешбэка, скидок, бонусов и процентов на остаток.

Карта Платинум: кто может оформить?

Ответ на этот вопрос полностью зависит от конкретного банка. Одни предлагают оформление всем желающим, готовым пойти на оплату годового обслуживания, которое бывает достаточно дорогостоящим. Другие предлагают премиум-продукты Visa и Mastercard только действующим клиентам, оформлявшим кредит или имеющим действующий вклад. Другие ограничения встречаются редко.

Что дает

Карта Виза Платинум дает возможность получить более комфортное обслуживание в сфере услуг. Это и доступ в бизнес-залы аэропортов, и бесплатное повышение класса проживания в отелях. Судя по отзывам пользователей, эта услуга является очень удобной. Держателям может бесплатно предоставляться туристическая страховка и оказываться консультационные услуги. Некоторые банковские учреждения не практикуют взимание комиссии при снятии наличных, если клиент находится за рубежом. При потере «пластика» его восстановление занимает минимум времени. Кроме того, нередко действует льготная конвертация валюты.

Преимущества

Платиновые «дебетовки» подчеркивают ваш статус в глазах окружающих, такие карты без проблем принимают к оплате в других странах.

Предложения с премиальным статусом почти всегда выгодно отличаются от обычных повышенным кешбэком и более высоким процентом начисления на остаток по счету.

Банки и сами платежные системы Виза и Мастеркард делают все возможное, чтобы привлечь пользователей разными программами бонусов.

Денежные средства находятся под очень хорошей защитой.

Недостатки Карта Visa Platinum могут заключаться разве что в условиях обслуживания, которое может быть дорогим, плюс иногда подобными предложениями могут воспользоваться лишь постоянные пользователи банковских услуг.