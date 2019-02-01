Интерпрогрессбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Best card
Visa Platinum — Интерпрогрессбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 900 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 10%
- 1% за любые безналичные покупки;
- 5% за покупки в определенных категориях, которые клиент выбирает самостоятельно через интернет-банк (если сумма покупок составит более 90% от совокупной суммы безналичных операций, то начисляется 1%);
- 10% от суммы покупок в категории, определяемой банком ежемесячно (если сумма покупок составит более 90% от совокупной суммы безналичных операций, то начисляется 1%);
- макс. 5 000 руб./ 75 евро/ 100 долл. в месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 900 ₽
со 2-го года: 0-1 200 руб.
- 0 руб. - за первые 3 месяца пользования картой комиссия не взимается, далее бесплатно при условии ежедневного остатка на картсчете в течение месяца более 10 000 руб. или при ежемесячном суммарном обороте операций по оплате картой товаров и услуг свыше 10 000 руб. или при отсутствии финансовых операций по счету карты с даты открытия карточного счета
- 100 руб. - обслуживание счета карты взимается ежемесячно
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - по операциям в месяц совокупно до 10 000 руб., далее 1%, мин. 120 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
0% - по операциям в месяц совокупно до 10 000 руб., далее 1%, мин. 120 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 70 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и первые 3-и месяца обслуживания карты;
- выдача наличных без комиссии в ПВН / банкоматах сторонних банков на сумму до 10 000 руб. в месяц;
- наличие cash back
Дата актуализации
01.02.2019 15:09
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Best card» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)