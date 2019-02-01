Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Cash Back от 1 до 10% 1% за любые безналичные покупки;

5% за покупки в определенных категориях, которые клиент выбирает самостоятельно через интернет-банк (если сумма покупок составит более 90% от совокупной суммы безналичных операций, то начисляется 1%);

10% от суммы покупок в категории, определяемой банком ежемесячно (если сумма покупок составит более 90% от совокупной суммы безналичных операций, то начисляется 1%); макс. 5 000 руб./ 75 евро/ 100 долл. в месяц

Выпуск и обслуживание 0 - 900 ₽ со 2-го года: 0-1 200 руб. 0 руб. - за первые 3 месяца пользования картой комиссия не взимается, далее бесплатно при условии ежедневного остатка на картсчете в течение месяца более 10 000 руб. или при ежемесячном суммарном обороте операций по оплате картой товаров и услуг свыше 10 000 руб. или при отсутствии финансовых операций по счету карты с даты открытия карточного счета

100 руб. - обслуживание счета карты взимается ежемесячно Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - по операциям в месяц совокупно до 10 000 руб., далее 1%, мин. 120 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - по операциям в месяц совокупно до 10 000 руб., далее 1%, мин. 120 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 70 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно, начиная с 4-го месяца;

плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и первые 3-и месяца обслуживания карты;

выдача наличных без комиссии в ПВН / банкоматах сторонних банков на сумму до 10 000 руб. в месяц;

наличие cash back Дата актуализации 01.02.2019 15:09 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.