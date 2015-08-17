Страховая компания Дар

Справка banki.ru о компании

АО «СК «Дар» — универсальная страховая компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2014 года заняла 93-е место по размеру собранной страховой премии среди российских страховщиков и вошла в топ-35 в сегменте ДМС. В страховом портфеле компании в 2014 году основными составляющими стали ОСАГО (33,54%) и ДМС (28,24%). В сентябре 2015 года СК «Дар» сообщила о проведении мероприятий, связанных с ликвидацией обособленных подразделений страховщика (были закрыты 16 филиалов компании в российских регионах). Кроме того, 24 сентября компания заявила о прекращении обслуживания страхователей по ДМС, в связи с чем просит всех клиентов обратиться в московский офис для расторжения договоров.

Банк России приказом от 16.11.2015 года № ОД-3190 отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования ЗАО «СК «Дар». Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования (приказ Банка России от 30.09.2015 № ОД-2613 «О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования ЗАО «СК «Дар»), а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16 мая 2016 года компания находится в стадии ликвидации.

АО «СК «Дар» — универсальная российская страховая компания, основными направлениями деятельности которой являются автострахование и добровольное медицинское страхование.

Компания образована 19 декабря 2011 года в результате объединения страховых компаний ЗАО «СК «Дар-Москва» (создано в 1993-м) и ЗАО «СК «Ковчег» (с 2003-го). Наименование ЗАО «СК «Дар» зарегистрировано 19 января 2012 года.



Главным акционером компании выступает ЗАО «Ковчег-Инвест» (99,96%), а конечным бенефициаром — генеральный директор Артем Евгеньевич Кургин. СК «Дар» не имеет дочерних и ассоциированных компаний.

На протяжении последних лет организация демонстрировала увеличение объемов сборов. Так, в 2012-м компания имела самый существенный прирост за последние годы — на 197,41% больше, чем в предыдущем отчетном году. В 2013-м объемы поступлений увеличились на 11,02%, а в 2014-м — на 21,69%.

Объем страховых премий в 2014 году составил 1,08 млрд рублей (аналогичный показатель в 2013-м — 0,89 млрд).

Выплаты компании в 2014 году составили 389,52 млн рублей. Уровень выплат — 35,97%. По итогам работы в I квартале 2015 года страховщиком было собрано 383,69 млн рублей (плюс 19% к аналогичному периоду 2014-го), выплачено — 152,13 млн.

По итогам 2014 года в страховом портфеле компании основными составляющими были следующие виды страхования: автострахование (42,82%, из них ОСАГО — 33,54%, каско — 9,28%), добровольное медицинское страхование (28,24%), страхование имущества юридических лиц (14,48%), страхование от несчастных случаев и болезней (5,54%), страхование ГО за причинение вреда третьим лицам (3,38%).

По итогам 2014 года компания заняла 39-е место по сборам ОСАГО и 35-е место по сборам ДМС.

В 2014-м при помощи посредников страховщиком было собрано 1,01 млрд рублей (93,49%), размер среднего агентского вознаграждения составил 10,38%.

По итогам 2014 года компания, согласно отчетности по РСБУ, имеет чистую прибыль в размере 540 тыс. рублей, по МСФО показан убыток — 80,15 млн рублей.

Уставный капитал — 480 млн рублей (по состоянию на 17 августа 2015 года).

Компании присвоен рейтинг:

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности СК «Дар» на уровне «B+» («невысокий уровень надежности») с «развивающимся» прогнозом и отозвало его в связи с отказом компании от поддержания рейтинга (дата актуализации — 24 июня 2015 года).

Руководство: Роман Макаров (генеральный директор), Алексей Ефремов, Владимир Бунин, Ольга Марченкова.

Клиентами компании являются несколько сотен организаций, в частности: Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы, мэрия и муниципалитеты столицы, Федерация независимых профсоюзов России, «Мосгосэкспертиза», Российский фонд мира, редакция газеты «Аргументы и факты», государственный театр «Ленком» и др.

Дата последнего изменения: 17 мая 2016 г.