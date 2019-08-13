Кредитные карты с доставкой на дом в Райффайзенбанке

Сегодня доступно оформление интересного продукта — кредитной карты с доставкой в Райффайзенбанке. Такой платежный инструмент имеет следующие преимущества перед другими видами «пластика»:

не нужно посещать отделение учреждения, чтобы подать заявку — все операции проводят дома или в любом другом удобном месте;

созаемщики и поручители не привлекаются;

не собирают внушительный пакет документов — достаточно одного паспорта;

справки о доходах с места работы не предоставляют;

процедура одобрения занимает несколько минут, решение принимают оперативно.

Активация кредитки происходит в присутствии ее держателя после подписания договора с банком. Данный продукт защищен от нежелательного использования третьими лицами наличием пин-кода и образца подписи владельца на обороте.

«Пластиком» удобно расплачиваться в обычных и интернет-магазинах, кафе, ресторанах, развлекательных заведениях. Важно вовремя пополнять карточный счет. Выгоднее это делать в течение беспроцентного периода. Все операции лучше совершать безналичным способом, поскольку за снятие денег предусмотрено взимание комиссии.

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