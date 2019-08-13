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Кредитные карты с доставкой на дом в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с доставкой на дом в Райффайзенбанке в городах:

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Сегодня доступно оформление интересного продукта — кредитной карты с доставкой в Райффайзенбанке. Такой платежный инструмент имеет следующие преимущества перед другими видами «пластика»:

  • не нужно посещать отделение учреждения, чтобы подать заявку — все операции проводят дома или в любом другом удобном месте;
  • созаемщики и поручители не привлекаются;
  • не собирают внушительный пакет документов — достаточно одного паспорта;
  • справки о доходах с места работы не предоставляют;
  • процедура одобрения занимает несколько минут, решение принимают оперативно.

    • Активация кредитки происходит в присутствии ее держателя после подписания договора с банком. Данный продукт защищен от нежелательного использования третьими лицами наличием пин-кода и образца подписи владельца на обороте.

    «Пластиком» удобно расплачиваться в обычных и интернет-магазинах, кафе, ресторанах, развлекательных заведениях. Важно вовремя пополнять карточный счет. Выгоднее это делать в течение беспроцентного периода. Все операции лучше совершать безналичным способом, поскольку за снятие денег предусмотрено взимание комиссии.

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