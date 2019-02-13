Тинькофф Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
AliExpress
Mastercard World «AliExpress» — Тинькофф Банк
Основные характеристики
- ставка от 15% годовых
- кредитный лимит до 700 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 990 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay
Бонусы
- Супермаркеты
- Другое
программа AliExpress: начисление бонусов за покупки, которые в дальнейшем можно использовать на компенсацию полной стоимости покупок на сайте aliexpress.com из расчета 1 бонус=1 руб.:
- 3% от суммы покупок на сайте aliexpress.com;
- 2% от суммы покупок на на АЗС, в ресторанах и аптеках;
- 1% от операций оплаты услуг в категории "Кино", "Театры", "Концерты", совершенных в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка, и других покупок;
- 6% на сумму остатка до 300 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. (макс. сумма бонусов не ограничена)
мин. количество баллов для использования – 500, макс. сумма вознаграждения в месяц - 6 000 баллов
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
990 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
- пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
- выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 700 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15% до 39,9%
15-29,9% годовых по операциям покупок; 29,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и другим; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая стоимость годового обслуживания карты;
- крупная сумма кредитного лимита;
- лояльные требования к возрасту и регистрации заемщика;
- бонусная программа
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером по всей России
Дата актуализации
13.02.2019 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «AliExpress» в 1 городе России
345 211Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам