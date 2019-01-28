Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard World Black Edition

Mastercard Black Edition Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Google Pay Cash Back от 1 до 10% в категории "Рестораны и развлечения" в зависимости от общей суммы покупок в месяц: 10% при общей сумме трат свыше 150 000 руб.;

5% - до 150 000 руб.;

1% на другие покупки

мин. сумма вознаграждения - 100 руб., макс. - 10 000 руб. в месяц по категории "Рестораны и развлечения", без лимита - на другие операции Выпуск и обслуживание 0 - 36 000 ₽ по 3 000 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условия: при среднемесячных остатках на счетах в предыдущем месяце от 3 000 000 руб. (остатки суммируются по всем текущим счетам и вкладам, по счетам инвестиционных фондов, приобретенных в банке, учитываются также страховые взносы по договорам ИСЖ и НСЖ, заключенным в банке)

при среднемесячном балансе от 1 500 000 руб. и покупках от 150 000 руб. в месяц;

при среднемесячном балансе от 1 500 000 руб. и поступлениях от 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 300 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 250 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация до 10 бесплатных дополнительных дебетовых карт в рублях, долларах США и евро;

СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж, консьерж-сервис - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

выпуск карты Priority Pass - бесплатно (2 бесплатных посещения в день при среднемесячном балансе на счетах в банке от 6 млн рублей, 4 посещения в месяц - при балансе от 3 млн до 6 млн рублей, 2 посещения в месяц - при балансе от 1,5 млн до 3 млн рублей);

экстренные услуги за рубежом: получение наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;

скидка 50% на аренду сейфовых ячеек;

персональный менеджер и обслуживание в выделенной зоне в офисах банка;

покупка и продажа валюты по специальному курсу Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы высокий процент cash back;

предусмотрена возможность бесплатного обслуживания;

бесплатное снятие наличных в любых банкоматах Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

дорогое обслуживание при невыполнении требований бесплатности Особые ограничения карта выпускается в рамках пакета премиальных услуг "Прайм";

нет возможности подключить карту к Samsung Pay Дата актуализации 28.01.2019 14:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.