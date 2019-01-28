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Prime
Mastercard World Black Edition «Prime» — ЮниКредит Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 36 000 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard World Black Edition
- Mastercard Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
в категории "Рестораны и развлечения" в зависимости от общей суммы покупок в месяц:
- 10% при общей сумме трат свыше 150 000 руб.;
- 5% - до 150 000 руб.;
- 1% на другие покупки
- мин. сумма вознаграждения - 100 руб., макс. - 10 000 руб. в месяц по категории "Рестораны и развлечения", без лимита - на другие операции
Выпуск и обслуживание
0 - 36 000 ₽
по 3 000 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из условия:
- при среднемесячных остатках на счетах в предыдущем месяце от 3 000 000 руб. (остатки суммируются по всем текущим счетам и вкладам, по счетам инвестиционных фондов, приобретенных в банке, учитываются также страховые взносы по договорам ИСЖ и НСЖ, заключенным в банке)
- при среднемесячном балансе от 1 500 000 руб. и покупках от 150 000 руб. в месяц;
- при среднемесячном балансе от 1 500 000 руб. и поступлениях от 150 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 250 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- до 10 бесплатных дополнительных дебетовых карт в рублях, долларах США и евро;
- СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж, консьерж-сервис - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- выпуск карты Priority Pass - бесплатно (2 бесплатных посещения в день при среднемесячном балансе на счетах в банке от 6 млн рублей, 4 посещения в месяц - при балансе от 3 млн до 6 млн рублей, 2 посещения в месяц - при балансе от 1,5 млн до 3 млн рублей);
- экстренные услуги за рубежом: получение наличных (до 2 000 долл.) - 12 500 руб., перевыпуск карты - 17 500 руб.;
- скидка 50% на аренду сейфовых ячеек;
- персональный менеджер и обслуживание в выделенной зоне в офисах банка;
- покупка и продажа валюты по специальному курсу
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- высокий процент cash back;
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания;
- бесплатное снятие наличных в любых банкоматах
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- дорогое обслуживание при невыполнении требований бесплатности
Особые ограничения
- карта выпускается в рамках пакета премиальных услуг "Прайм";
- нет возможности подключить карту к Samsung Pay
Дата актуализации
28.01.2019 14:35
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Prime» в 34 городах России
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Справочная информация
АО «ЮниКредит Банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
- ОГРН
- 1027739082106
- Сайт
- www.unicreditbank.ru
- Отделения и банкоматы
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