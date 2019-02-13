совместная программа банка и онлайн-сервиса по продаже авиабилетов и бронированию отелей OneTwoTrip: начисление бонусов (трипкоинов) за покупки и на остаток средств на счете, которые в дальнейшем можно использовать для полной оплаты услуг на OneTwoTrip из расчета 1 бонус=1 рубль скидки:

2% за покупки через сайт или мобильное приложение OneTwoTrip;

1% в категории "Кино" в разделах платежей и переводов Интернет-Банка и/или Мобильного Банка и других покупок;

3-30% по специальным предложениям в интернет-банке;

макс. 10 000 трипкоинов в месяц;

6% годовых трипкоинами на остаток до 300 000 руб. при наличии операции покупки от 3 000 руб. за расчетный период (макс. сумма бонусов не ограничена);

срок действия бонусов - 3 года