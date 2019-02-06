Обслуживание карты Тип карты Мир Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 500 ₽ единовременно за выпуск Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 50 000 руб. в день, покупки: до 500 000 руб. в день Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб., начиная с 3-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая плата за получение наличных в сторонних устройствах Дата актуализации 06.02.2019 09:16 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.