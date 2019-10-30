Моментальные кредитные карты в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Предложения месяца

Свобода
Хоум Кредит Банк
от 0% годовых
Посмотреть
Просто кредитная карта 120 дней
Ситибанк
от 13,9% годовых
Посмотреть
С бесплатным снятием наличных
Ренессанс Кредит
от 19,9% годовых
Посмотреть
Можно больше 123 дня
Московский Кредитный Банк
от 21% годовых
Посмотреть

Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
Все отзывы

Предложения в других городах

Предложения в банках

Популярные продукты

Показать еще Свернуть

Подробнее

Моментальная кредитная карта в Сбербанке России — это многофункциональное банковское средство, предназначенное для оплаты покупок. Вы пользуетесь деньгами, которые являются собственностью финансовой компании. Вы вправе тратить их на удовлетворение любых своих потребностей в пределах определенной суммы, но необходимо помнить, что если вы просрочите дату погашения, то придется возвращать и проценты.

Моментальные носители оформляются в день обращения клиента в отделение. Основным преимуществом можно считать оформление за 15 минут при предъявлении одного документа, удостоверяющего личность (паспорт). Данный продукт можно считать выгодным вариантом для тех граждан, у которых появились финансовые трудности, решение которых невозможно отложить на более поздний срок.

Подробную информацию можно найти на информационном портале Banki.ru.

Основное описание продукта

Получить платежный инструмент может практически каждый желающий, выполнив при этом минимальные условия. Например, достаточно быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации, который имеет документ, удостоверяющий его личность.

Если пользоваться деньгами в пределах установленного грейс-периода, то большие проценты будут иметь косвенное значение. Следует отметить, что у данного пластика нет опции бесплатного снятия наличных. За каждую такую операцию пользователь будет уплачивать комиссию + годовой процент, с остановкой льготного периода.

Существует ряд ограничений для потребителей по использованию платежного инструмента. К сожалению, эти лимиты нельзя исправить в процессе эксплуатирования пластика. Рассмотрим основные виды запретов, с которыми вы можете столкнуться:

  • дневное / недельное / месячное снятия собственных средств;
  • совершения переводов на определенную сумму в день, в том числе, и внутри банка;
  • комиссии за внутрибанковские переводы, они делаются за счет дополнительной оплаты.

    • Перед использованием пластика рекомендуется более подробно ознакомиться с пользовательским соглашением. Для некоторых пользователей запрет банка на совершение той или иной операции становится неприятным сюрпризом.

    От чего зависит ежемесячный лимит пластика?

    При оформлении носителя банк в индивидуальном порядке определяет рамки доступной денежной суммы. Это максимум, на который вы сможете рассчитывать при оплате товаров и услуг.

    Устанавливается предельная граница доступного лимита в зависимости от нескольких факторов:

  • ваша платежеспособность;
  • внутренняя политика организации;
  • трудовой стаж;
  • клиентская история по предыдущим программам и т. д.

    • Есть возможность получить более лояльные условия по банковской программе. Для этого необходимо тщательно документально подготовиться, например, предоставить справку 2-НДФЛ, подтверждающую ваш заработок. Также вы можете зарекомендовать себя как добросовестного клиента, вследствие чего организация понизит вашу ежегодную ставку на несколько пунктов. Таким образом, вы снижаете переплаты, и предложение становится более выгодным.

    Все продукты Банки.ру

    Калькуляторы

    Калькулятор вкладов
    Калькулятор кредитов
    Калькулятор автокредитов
    Калькулятор Cash Back
    Калькулятор ипотеки
    Калькулятор ВЗР
    Рассчитать ОСАГО
    Рассчитать КАСКО

    Вклады и инвестиции

    Вклады в Сбербанке
    В Почта банке
    В рублях
    С высоким процентом
    Акции российских компаний
    Акции иностранных компаний
    Акции ETF
    Акции Газпрома онлайн

    Кредиты и займы

    Кредиты в Сбербанке
    С онлайн заявкой
    Наличными
    Для пенсионеров
    Займ онлайн на карту
    Срочный займ на карту
    Займ без отказа
    Беспроцентный займ

    Еще

    Личный кабинет агента
    Курсы ЦБ
    Банки России
    Книга памяти
    Банки на карте
    Отзывы о банках
    Отзывы о страховых компаниях