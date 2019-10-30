Моментальная кредитная карта в Сбербанке России — это многофункциональное банковское средство, предназначенное для оплаты покупок. Вы пользуетесь деньгами, которые являются собственностью финансовой компании. Вы вправе тратить их на удовлетворение любых своих потребностей в пределах определенной суммы, но необходимо помнить, что если вы просрочите дату погашения, то придется возвращать и проценты.

Моментальные носители оформляются в день обращения клиента в отделение. Основным преимуществом можно считать оформление за 15 минут при предъявлении одного документа, удостоверяющего личность (паспорт). Данный продукт можно считать выгодным вариантом для тех граждан, у которых появились финансовые трудности, решение которых невозможно отложить на более поздний срок.

Подробную информацию можно найти на информационном портале Banki.ru.

Основное описание продукта

Получить платежный инструмент может практически каждый желающий, выполнив при этом минимальные условия. Например, достаточно быть совершеннолетним гражданином Российской Федерации, который имеет документ, удостоверяющий его личность.

Если пользоваться деньгами в пределах установленного грейс-периода, то большие проценты будут иметь косвенное значение. Следует отметить, что у данного пластика нет опции бесплатного снятия наличных. За каждую такую операцию пользователь будет уплачивать комиссию + годовой процент, с остановкой льготного периода.

Существует ряд ограничений для потребителей по использованию платежного инструмента. К сожалению, эти лимиты нельзя исправить в процессе эксплуатирования пластика. Рассмотрим основные виды запретов, с которыми вы можете столкнуться:

дневное / недельное / месячное снятия собственных средств;

совершения переводов на определенную сумму в день, в том числе, и внутри банка;

комиссии за внутрибанковские переводы, они делаются за счет дополнительной оплаты.

Перед использованием пластика рекомендуется более подробно ознакомиться с пользовательским соглашением. Для некоторых пользователей запрет банка на совершение той или иной операции становится неприятным сюрпризом.

От чего зависит ежемесячный лимит пластика?

При оформлении носителя банк в индивидуальном порядке определяет рамки доступной денежной суммы. Это максимум, на который вы сможете рассчитывать при оплате товаров и услуг.

Устанавливается предельная граница доступного лимита в зависимости от нескольких факторов:

ваша платежеспособность;

внутренняя политика организации;

трудовой стаж;

клиентская история по предыдущим программам и т. д.

Есть возможность получить более лояльные условия по банковской программе. Для этого необходимо тщательно документально подготовиться, например, предоставить справку 2-НДФЛ, подтверждающую ваш заработок. Также вы можете зарекомендовать себя как добросовестного клиента, вследствие чего организация понизит вашу ежегодную ставку на несколько пунктов. Таким образом, вы снижаете переплаты, и предложение становится более выгодным.