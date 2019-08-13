|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
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2 892 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Моментальная кредитная карта в Русском Стандарте — это универсальный инструмент, предназначенный для оплаты товаров или услуг. Продукт является нецелевым, то есть вы не обязаны отчитываться перед банком за то, куда именно были потрачены деньги. Главное — это своевременные выплаты с целью погашения долга.
Заполнить заявку на приобретение пластика можно как в офисе компании, так и дома при помощи интернет-порталов, например, Banki.ru. Таким образом, вы экономите свое время и избегаете банковских очередей. У пользователей сайта есть возможность заказать бесплатную доставку товара на дом.
Преимущества услуги
Недостатки
Какие документы потребуется подготовить?
Специфика данной услуги заключается в быстрой выдаче инструмента, значит, вам не требуется собирать какие-либо справки, доказывающие вашу платежеспособность. Достаточно иметь при себе паспорт. Условия вашего тарифного пакета будут менее выгодными, так как банк берет на себя дополнительные риски и может завысить процентную ставку или снизить лимит предоставляемых денежных средств. Программа наиболее актуальна для граждан, деньги которым нужны срочно и у них нет времени на оформление стандартного варианта.
Если вы хотите получить более выгодные условия, то рекомендуется предоставить следующее:
Также если вы являетесь постоянным клиентом выбранной вами организации, то существует большая вероятность получения бонусов.