Моментальная кредитная карта в Русском Стандарте — это универсальный инструмент, предназначенный для оплаты товаров или услуг. Продукт является нецелевым, то есть вы не обязаны отчитываться перед банком за то, куда именно были потрачены деньги. Главное — это своевременные выплаты с целью погашения долга.

Заполнить заявку на приобретение пластика можно как в офисе компании, так и дома при помощи интернет-порталов, например, Banki.ru. Таким образом, вы экономите свое время и избегаете банковских очередей. У пользователей сайта есть возможность заказать бесплатную доставку товара на дом.

Преимущества услуги

Скорость выдачи. В отличие от любых других предложений, платежное средство оформляется в самые короткие сроки, без длительного ожидания рассмотрения заявки и выпуска. Как правило, эти носители уже находятся в банке, и в течение 15-30 минут вы можете забрать выбранный продукт;

минимальный комплект документации. Как правило, чтобы оформить носитель, не требуется собирать справки, подтверждающие ваш статус и трудоустройство. Достаточно наличия только паспорта и в некоторых случаях второго документа, удостоверяющего вашу личность;

высокая вероятность одобрения. В большинстве случаев пластик выдается в качестве бонуса или подарка при оформлении других программ. Вам не придется ждать одобрения по заявке, если вам уже одобрили основной продукт. Например, многие банковские учреждения предлагают его клиентам, которые обладают положительной КИ без штрафов за просроченный выплаты, судебных разбирательств и т. д.;

льготный период составляет 50-60 дней. Иными словами, в течение этого времени вы вправе пользоваться деньгами без уплаты процентов.

Недостатки

Высокая ставка. Компании принимают решение о повышенных годовых ставках, так как выдают денежные средства в сокращенные сроки, а порой даже в автоматическом режиме. Также многие финансовые организации работают с клиентами в индивидуальном порядке. Если ваша КИ идеальна, то вы минимизируете все свои расходы;

неименной выпуск. Данный нюанс может помешать оплачивать покупки за границей.

Какие документы потребуется подготовить?

Специфика данной услуги заключается в быстрой выдаче инструмента, значит, вам не требуется собирать какие-либо справки, доказывающие вашу платежеспособность. Достаточно иметь при себе паспорт. Условия вашего тарифного пакета будут менее выгодными, так как банк берет на себя дополнительные риски и может завысить процентную ставку или снизить лимит предоставляемых денежных средств. Программа наиболее актуальна для граждан, деньги которым нужны срочно и у них нет времени на оформление стандартного варианта.

Если вы хотите получить более выгодные условия, то рекомендуется предоставить следующее:

справку о доходах, заполненную по форме 2-НДФЛ с места работы;

трудовую книжку, предварительно заверенную работодателем, или договор.

Также если вы являетесь постоянным клиентом выбранной вами организации, то существует большая вероятность получения бонусов.