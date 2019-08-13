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Моментальные кредитные карты в Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Моментальные кредитные карты в Русском Стандарте в городах:

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Моментальная кредитная карта в Русском Стандарте — это универсальный инструмент, предназначенный для оплаты товаров или услуг. Продукт является нецелевым, то есть вы не обязаны отчитываться перед банком за то, куда именно были потрачены деньги. Главное — это своевременные выплаты с целью погашения долга.

Заполнить заявку на приобретение пластика можно как в офисе компании, так и дома при помощи интернет-порталов, например, Banki.ru. Таким образом, вы экономите свое время и избегаете банковских очередей. У пользователей сайта есть возможность заказать бесплатную доставку товара на дом.

Преимущества услуги

  • Скорость выдачи. В отличие от любых других предложений, платежное средство оформляется в самые короткие сроки, без длительного ожидания рассмотрения заявки и выпуска. Как правило, эти носители уже находятся в банке, и в течение 15-30 минут вы можете забрать выбранный продукт;
  • минимальный комплект документации. Как правило, чтобы оформить носитель, не требуется собирать справки, подтверждающие ваш статус и трудоустройство. Достаточно наличия только паспорта и в некоторых случаях второго документа, удостоверяющего вашу личность;
  • высокая вероятность одобрения. В большинстве случаев пластик выдается в качестве бонуса или подарка при оформлении других программ. Вам не придется ждать одобрения по заявке, если вам уже одобрили основной продукт. Например, многие банковские учреждения предлагают его клиентам, которые обладают положительной КИ без штрафов за просроченный выплаты, судебных разбирательств и т. д.;
  • льготный период составляет 50-60 дней. Иными словами, в течение этого времени вы вправе пользоваться деньгами без уплаты процентов.

    • Недостатки

  • Высокая ставка. Компании принимают решение о повышенных годовых ставках, так как выдают денежные средства в сокращенные сроки, а порой даже в автоматическом режиме. Также многие финансовые организации работают с клиентами в индивидуальном порядке. Если ваша КИ идеальна, то вы минимизируете все свои расходы;
  • неименной выпуск. Данный нюанс может помешать оплачивать покупки за границей.

    • Какие документы потребуется подготовить?

    Специфика данной услуги заключается в быстрой выдаче инструмента, значит, вам не требуется собирать какие-либо справки, доказывающие вашу платежеспособность. Достаточно иметь при себе паспорт. Условия вашего тарифного пакета будут менее выгодными, так как банк берет на себя дополнительные риски и может завысить процентную ставку или снизить лимит предоставляемых денежных средств. Программа наиболее актуальна для граждан, деньги которым нужны срочно и у них нет времени на оформление стандартного варианта.

    Если вы хотите получить более выгодные условия, то рекомендуется предоставить следующее:

  • справку о доходах, заполненную по форме 2-НДФЛ с места работы;
  • трудовую книжку, предварительно заверенную работодателем, или договор.

    • Также если вы являетесь постоянным клиентом выбранной вами организации, то существует большая вероятность получения бонусов.