Моментальная кредитная карта в банке «Пойдем!» — это пластиковое средство платежа, которое предназначено для оплаты покупок и услуг за счёт денежных средств финансового учреждения.

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Для оформления инструмента требуется всего один документ, как правило, это паспорт. В некоторых случаях может потребоваться еще один документ, удостоверяющий вашу личность. Для клиентов, которые хотят получить более выгодные условия, и они располагают достаточным количеством времени, рекомендуется подготовить справку 2-НДФЛ, подтверждающую ваш ежемесячный доход.

Что такое льготный период и как правильно им пользоваться

В течение 50 дней (у разных банков будет различное количество дней) у вас есть возможность использовать предоставленные деньги без процентов.

Вы должны погасить полный долг до даты платежа, которая указана в договоре. При соблюдении этого условия учреждение не начислит дополнительную комиссию.

Также важно знать, что льготный период не действует на некоторые транзакции: снятие наличных, безналичные переводы и т. д.

Если соблюдать все правила, то данная программа — это хороший вариант для физических лиц, которые попали в экстренные ситуации, и деньги им нужны немедленно.

Описание финансового продукта

Пластик можно использовать многократно, то есть после того, как вы вернете потраченную сумму денег, лимит возобновится и вновь станет доступным для вашего пользования. Пластик выдается не больше, чем на 3 года;

как правило, банк предоставляет сумму в свободное пользование в национальной валюте. Если вам необходимо осуществить оплату за границей, конвертация будет происходить по курсу, предоставленному финансовой организацией. Чаще всего выдается неименной носитель, что может препятствовать оплате товаров за границей. Следует учесть этот момент;

за снятие наличных снимается комиссия, в среднем, она насчитывается от 3-4% и выше;

льготный период составляет примерно 50 дней. Деньги, потраченные за это время, не облагаются процентами. Уточните схему выплат в офисе компании;

размер лимита устанавливается персонально благодаря индивидуальному подходу к клиентам. Он может зависеть от вашей КИ, платежеспособности и т. д. В большинстве случаев он не превышает 300 000 руб. в месяц;

за неуплату денег банк вправе выставить вам штрафные санкции и разорвать сотрудничество с вами в одностороннем порядке;

за нарушение сроков погашения задолженности предусмотрена неустойка. Она будет зависеть от вида и линейки платежных инструментов;

большинство тарифных планов участвуют в акциях и бонусных программах. Они позволяют вам претендовать на привилегированное обслуживание, специальные предложения и скидки, круглосуточный консьерж-сервис, срочную замену носителя и многое другое;

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