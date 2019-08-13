Моментальная кредитная карта в Росбанке — это универсальный банковский инструмент, который упрощает процесс покупки товаров и услуг. Банк предоставляет вам денежные средства на определенный срок под процент, который зависит от вида пластика. Вы вправе тратить эти деньги на удовлетворение своих потребностей, но необходимо помнить о крайней дате погашения долга, чтобы к этой сумме не прибавилась процентная ставка.

Основная специфика предложения заключается в том, что клиент может рассчитываться за покупки только в пределах лимита, установленного банком, так как именно он предоставляет вам в свободное пользование денежные средства.

К преимуществам данного продукта можно отнести:

скорость оформления;

Для того, чтобы воспользоваться потребительской услугой, вам не требуется доказывать свою платежеспособность (в отличие от других банковских предложений), собирать пакет документов, ждать обработку данных и решение по заявке несколько дней. На все это тратится много времени, которого может и не быть в условиях экстренной ситуации. Вам понадобится один документ, удостоверяющий вашу личность, номер мобильного телефона для осуществления оперативной связи и 15 минут на заполнение анкеты. Также не стоит забывать о том, что услугой могут воспользоваться только граждане России, достигшие 18 лет.

участие в бонусных программах.

Благодаря подобным бонусам вы имеете возможность получать кэшбек, проценты на остаток денежных средств, обменивать баллы на товары, пользоваться скидками в компаниях-партнерах и т. д.

Способы оформления платежного инструмента

Оформить продукт можно практически в любом отделении финансовых организаций России. Для этого вам необходимо прийти в офис, сотрудники помогут подобрать наиболее выгодный вариант для вас. С собой необходимо иметь, как минимум, паспорт. Точный список документации можно узнать, позвонив по горячей линии или проконсультироваться у менеджеров компании.

Заказать пластик можно и онлайн. Воспользуйтесь интернет-порталом Banki.ru, чтобы узнать активные предложения различных учреждений на территории РФ и отправить онлайн-заявку. Заполните появившуюся электронную анкету и ожидайте ответа. Если вы затрудняетесь с выбором программы, обратите внимание на отзывы потребителей и экспертные оценки, а также узнайте результаты независимой экспертизы сайта. С целью экономии времени можно заказать бесплатную доставку пластика на дом.

Функции финансового супермаркета Банки.ру

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