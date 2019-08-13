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Моментальные кредитные карты в Росбанке

Банк: Росбанк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 21,4% до 1 000 000 до 120 0 - 1 089 нет
3 043 заявки
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Моментальные кредитные карты в Росбанке в городах:

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Моментальная кредитная карта в Росбанке — это универсальный банковский инструмент, который упрощает процесс покупки товаров и услуг. Банк предоставляет вам денежные средства на определенный срок под процент, который зависит от вида пластика. Вы вправе тратить эти деньги на удовлетворение своих потребностей, но необходимо помнить о крайней дате погашения долга, чтобы к этой сумме не прибавилась процентная ставка.

Основная специфика предложения заключается в том, что клиент может рассчитываться за покупки только в пределах лимита, установленного банком, так как именно он предоставляет вам в свободное пользование денежные средства.

К преимуществам данного продукта можно отнести:

  • скорость оформления;

    • Для того, чтобы воспользоваться потребительской услугой, вам не требуется доказывать свою платежеспособность (в отличие от других банковских предложений), собирать пакет документов, ждать обработку данных и решение по заявке несколько дней. На все это тратится много времени, которого может и не быть в условиях экстренной ситуации. Вам понадобится один документ, удостоверяющий вашу личность, номер мобильного телефона для осуществления оперативной связи и 15 минут на заполнение анкеты. Также не стоит забывать о том, что услугой могут воспользоваться только граждане России, достигшие 18 лет.

  • участие в бонусных программах.

    • Благодаря подобным бонусам вы имеете возможность получать кэшбек, проценты на остаток денежных средств, обменивать баллы на товары, пользоваться скидками в компаниях-партнерах и т. д.

    Способы оформления платежного инструмента

    Оформить продукт можно практически в любом отделении финансовых организаций России. Для этого вам необходимо прийти в офис, сотрудники помогут подобрать наиболее выгодный вариант для вас. С собой необходимо иметь, как минимум, паспорт. Точный список документации можно узнать, позвонив по горячей линии или проконсультироваться у менеджеров компании.

    Заказать пластик можно и онлайн. Воспользуйтесь интернет-порталом Banki.ru, чтобы узнать активные предложения различных учреждений на территории РФ и отправить онлайн-заявку. Заполните появившуюся электронную анкету и ожидайте ответа. Если вы затрудняетесь с выбором программы, обратите внимание на отзывы потребителей и экспертные оценки, а также узнайте результаты независимой экспертизы сайта. С целью экономии времени можно заказать бесплатную доставку пластика на дом.

    Функции финансового супермаркета Банки.ру

  • оказывает помощь пользователям в выборе продуктов и услуг;
  • доступна самая полная база актуальных данных по всем банкам РФ, биржевым брокерам, сотовым операторам, интернет-провайдерам и т. д.;
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