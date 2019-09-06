Моментальная кредитная карта в банке «Ренессанс Кредит» — это одна из самых популярных потребительских программ в банковской сфере. Особенно актуально данное предложение для физических лиц, деньги которым нужны срочно. Как правило, это могут быть экстренные ситуации, покупка товаров, которые могут значительно подорожать в ближайшее время и т. д. Пластик продолжает завоевывать доверие потребителей благодаря ряду преимуществ:

подать заявку можно через интернет;

действует льготный (беспроцентный) период;

нет комиссии за выпуск;

не требуется справка о доходах.

Заполнить электронную форму заявления можно на сайте Банки.ру. После заполнения вы получаете доступ к наиболее выгодным продуктам, у вас есть возможность проанализировать отзывы других клиентов, узнать рейтинги всех банков России, что поможет вам сделать правильный выбор. Заказать платежное средство можно с доставкой на дом, что очень удобно и экономит ваше время.

Положительные стороны продукта

пластик — компактный, он привязывается к счету клиента. У вас больше нет необходимости иметь при себе наличные деньги;

безопасность хранения. В случае, если вы потеряли или у вас украли носитель, необходимо немедленно позвонить в компанию и заблокировать его. Мошенники не смогут воспользоваться вашими деньгами, так как они не знают вашего персонального пин-кода;

вы экономите свое время, рассчитываясь без применения наличных.

Какие требования предъявляются к клиентам?

Особой сопроводительной документации не потребуется. Весь процесс оформления будет заключаться в двух посещениях банка. Вы обращаетесь в офис с паспортом и заключаете договор. Также отправить заявление можно через интернет. Такие заявки рассматриваются гораздо быстрее стандартных.

Далее вас оповестят о готовности платежного средства по телефону или sms. Срок ожидания варьируется от 10 минут до 1 часа.

Есть возможность получить пластик нерезидентам страны, но такая заявка будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Данные о подтверждении заявки банк предоставляет максимум спустя 2 рабочих дня. При этом организация оставляет за собой право не комментировать вынесенные решения.

Если вы хотите получить более лояльные условия (например, снижение годовой ставки процента), то необходимо помимо паспорта предоставить справку, подтверждающую ваш доход по форме 2-НДФЛ. В случае, если вы уже являетесь клиентом данной компании, то одного документа, удостоверяющего вашу личность, будет достаточно.

Информационный портал Banki.ru

Banki.ru — это один из крупнейших независимых финансовых сайтов на просторах интернета. Он описывает различные варианты предложений банковского, страхового, телекоммуникационного рынка. На сайте представлены лучшие решения по потребительским продуктам и услугам. К перечню основных функций можно отнести:

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