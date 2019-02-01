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Перекресток
MasterCard World «Перекресток» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- ставка от 23,99% годовых
- кредитный лимит до 700 000 ₽
- льготный период до 60 дней
- годовое обслуживание 490 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
- Супермаркеты
начисление баллов по программе Клуб Перекресток за безналичные покупки по карте, которыми можно полностью или частично оплатить покупки в супермаркетах "Перекресток" и у партнеров сети по курсу 10 баллов = 1 рубль:
- 5 000 баллов в подарок;
- 7 баллов за каждые 10 руб., потраченные на товары в супермаркетах "Перекресток" из категории "Любимые продукты";
- 3 балла за каждые 10 руб., потраченные в супермаркетах "Перекресток";
- 2 балла за каждые 10 руб. прочих покупок
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
490 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5,9%, мин. 500 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5,9%, мин. 500 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- плата за пропуск платежа - 36,5% годовых на сумму просроченной задолженности;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров)
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 800 до 700 000 ₽
Льготный период
до 60 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 23,99%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты, мин. 320 руб.
Требования и документы
Возраст
от 18 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
- не требуется
обязательно предоставление одного из документов: загранпаспорт, водительское удостоверение, ИНН, СНИЛС, полис ОМС; подтверждение дохода осуществляется по желанию клиента
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 3 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- льготный период действует на покупки и снятие наличных;
- возможна выдача карты по двум документам;
- бонусная программа
Минусы
- крупная комиссия за снятие наличных денежных средств;
- макс. ставку банк не раскрывает
Особые ограничения
- мин. процентная ставка действует только для льготных категорий заемщиков;
- доход заемщика - не менее 9 000 руб. в месяц;
- возможна доставка карты курьером
Дата актуализации
01.02.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Перекресток» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.