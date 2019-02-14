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Дебетовые карты для физических лиц 2019

Найдено 99 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Platinum
 6% 0 - 1 188 до 5% нет
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251 заявка
до 7% 0 - 990 есть
  • другое
  • для путешествий
  • заправки
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804 заявки
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 000 до 10% нет
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268 заявок
5% 0 - 1 788 до 10% нет
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228 заявок
5% 0 - 1 639 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
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228 заявок
до 7% 700 - 1 789 есть
  • другое
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168 заявок
5,7% 0 до 5% нет
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183 заявки
Visa Platinum
Mastercard Platinum
 до 10,1% 0 - 7 689 до 10% нет
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556 заявок
до 5% 0 - 649 до 7% нет
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80 заявок
Visa Gold
Mastercard World
 до 6% 0 - 1 000 до 2% нет
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55 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы о дебетовых картах

Оценка: 5 Проверяется
Постоянно посещаю отделение в Краснообске. Девушки всегда вежливые и легко решают мою проблему)) очень хороший банк, все для людей)) теперь буду пользоваться только Почта Банком... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте.
Обращалась в отделение Банка,нужно было обменять валюту, но денежные средства я не заказала, так как сложились обстоятельства сумма понадобилась сразу, к счастью... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте,с недавних пор являюсь клиентом почта банка.Открыл себе дебетовую карту мир.При открытии карты сотрудница банка рассказала про преимущества сберегательного счета и... Весь отзыв
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