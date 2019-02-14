Оценка: Проверяется
|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|
Visa Platinum
|6%
|0 - 1 188
|до 5%
|нет
|
Оформить онлайн
251 заявка
|
Visa Platinum
|до 7%
|0 - 990
|есть
|
|
Оформить онлайн
804 заявки
|
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 000
|до 10%
|нет
|
Оформить онлайн
268 заявок
|
Mastercard World
|5%
|0 - 1 788
|до 10%
|нет
|
Оформить онлайн
228 заявок
|
Mastercard World
|5%
|0 - 1 639
|есть
|
|
Оформить онлайн
228 заявок
|
Visa Classic
|до 7%
|700 - 1 789
|есть
|
|
Оформить онлайн
168 заявок
|
Mastercard World
|5,7%
|0
|до 5%
|нет
|
Оформить онлайн
183 заявки
|
Visa Platinum
Mastercard Platinum
|до 10,1%
|0 - 7 689
|до 10%
|нет
|
Оформить онлайн
556 заявок
|
Visa Platinum
|до 5%
|0 - 649
|до 7%
|нет
|
Оформить онлайн
80 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|до 6%
|0 - 1 000
|до 2%
|нет
|
Оформить онлайн
55 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.