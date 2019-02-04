Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Premium Direct
MasterCard Platinum «Premium Direct» — Райффайзенбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 18 000 ₽
- стоимость обслуживания от 0 до 275 $
- стоимость обслуживания от 0 до 240 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Platinum
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
0 - 18 000 ₽
по 1 500 руб. в месяц за пакет услуг "Премиум Директ", плата не взимается при выполнении одного из условий:
- баланс на конец месяца по всем счетам и вкладам в банке не менее 1 000 000 руб.;
- баланс на конец месяца от 500 000 руб. и сумма покупок за прошедший месяц от 25 000 руб.;
- объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, не менее 75 000 руб.;
- поступление з/п на счет от 300 000 руб. за прошедший месяц
Выпуск и обслуживание
0 - 275 $
по 1 500 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Премиум Директ", плата не взимается при выполнении одного из условий:
- баланс на конец месяца по всем счетам и вкладам в банке не менее 1 000 000 руб.;
- баланс на конец месяца от 500 000 руб. и сумма покупок за прошедший месяц от 25 000 руб.;
- объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, не менее 75 000 руб.;
- поступление з/п на счет от 300 000 руб. за прошедший месяц (в эквиваленте)
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Выпуск и обслуживание
0 - 240 €
по 1 500 руб. (эквивалнет) в месяц за пакет услуг "Премиум Директ", плата не взимается при выполнении одного из условий:
- баланс на конец месяца по всем счетам и вкладам в банке не менее 1 000 000 руб.;
- баланс на конец месяца от 500 000 руб. и сумма покупок за прошедший месяц от 25 000 руб.;
- объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, не менее 75 000 руб.;
- поступление з/п на счет от 300 000 руб. за прошедший месяц (в эквиваленте)
стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
150 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% , мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% , мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
5 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% , мин. 3 долл. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% , мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 50 000 долл. в месяц; на все виды операций: до 100 000 долл. в день
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
5 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% , мин. 3 евро (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% , мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 10 000 евро в день, до 50 000 евро в месяц; на все виды операций: до 100 000 евро в день
Дополнительная информация
- 5 бесплатных карт (в т. ч. дополнительных) в пакете;
- экстренная выдача наличных за рубежом при утрате карты - бесплатно;
- скидка 20% на арендную плату за пользование индивидуальным банковским сейфом;
- приоритетное обслуживание в отделении банка;
- приоритетная линия в информационном центре;
- комиссия за конвертацию - 1,15% от суммы операции, совершенных за рубежом;
- СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
- бесплатный полис страхования выезжающих за рубеж для держателя карты и его семьи
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;
- бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- дорогое обслуживание при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
- карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиум Директ"
Дата актуализации
04.02.2019 12:22
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Premium Direct» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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