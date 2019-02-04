0 - 275 $

по 1 500 руб. (эквивалент) в месяц за пакет услуг "Премиум Директ", плата не взимается при выполнении одного из условий:

баланс на конец месяца по всем счетам и вкладам в банке не менее 1 000 000 руб.;

баланс на конец месяца от 500 000 руб. и сумма покупок за прошедший месяц от 25 000 руб.;

объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, не менее 75 000 руб.;

поступление з/п на счет от 300 000 руб. за прошедший месяц (в эквиваленте)

стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ