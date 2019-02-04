Вход
Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Premium Direct

MasterCard Platinum «Premium Direct» — Райффайзенбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 18 000 ₽
  • MasterCard Platinum «Premium Direct» — Райффайзенбанк
  • Visa Platinum «Premium Direct» — Райффайзенбанк
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты банка с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Выпуск и обслуживание
0 - 18 000 ₽

по 1 500 руб. в месяц за пакет услуг "Премиум Директ", плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • баланс на конец месяца по всем счетам и вкладам в банке не менее 1 000 000 руб.;
  • баланс на конец месяца от 500 000 руб. и сумма покупок за прошедший месяц от 25 000 руб.;
  • объем расходных операций за предыдущий месяц по картам, выпущенным в рамках пакета, не менее 75 000 руб.;
  • поступление з/п на счет от 300 000 руб. за прошедший месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

150 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% , мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1% , мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • 5 бесплатных карт (в т. ч. дополнительных) в пакете;
  • экстренная выдача наличных за рубежом при утрате карты - бесплатно;
  • скидка 20% на арендную плату за пользование индивидуальным банковским сейфом;
  • приоритетное обслуживание в отделении банка;
  • приоритетная линия в информационном центре;
  • комиссия за конвертацию - 1,15% от суммы операции, совершенных за рубежом;
  • СМС-информирование, консьерж-сервис - бесплатно;
  • бесплатный полис страхования выезжающих за рубеж для держателя карты и его семьи
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах банков-партнеров;
  • бесплатные СМС-информирование и консьерж-сервис
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • дорогое обслуживание при невыполнении условий бесплатности
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета услуг "Премиум Директ"
Дата актуализации
04.02.2019 12:22
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Premium Direct» в 50 городах России
51 880
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 77
Банкоматы 308
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 721-99-00