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Union Pay Gold
China UnionPay «Gold» — Солидарность (Самара)
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 400 ₽
- cash back до 3%
- стоимость обслуживания 5 €
- cash back до 3%
Обслуживание карты
Тип карты
- UnionPay Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
Cash Back
от 0,7 до 3%
в период действия программы по 31 марта 2019 по картам в рублях начисляется:
- 3% при оплате покупок в категориях "Кафе и рестораны", "Авиабилеты", "Ж/д билеты", "Транспорт", "Сувениры", "Отели", "Аренда авто", "Экскурсии";
- 0,7% в остальных категориях;
- мин. сумма возврата - 100 руб., макс. - 3 000 руб. в месяц
Выпуск и обслуживание
400 ₽
Выпуск и обслуживание
5 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков РФ
- 1,5%, мин. 150 руб. в банкоматах иностранных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах: 500 000 руб. в день и месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% в банкоматах банков РФ
- 1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) в банкоматах иностранных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и кассах: 7 500 евро в день и месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - 1-1,5%;
- плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back (по картам в рублях);
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ
Дата актуализации
11.02.2019 13:46
Валюта счета:
- российский рубль
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Union Pay Gold» в 18 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
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(846) 203-44-44(846) 379-78-78