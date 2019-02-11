Обслуживание карты Тип карты UnionPay Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи Cash Back от 0,7 до 3% в период действия программы по 31 марта 2019 по картам в рублях начисляется: 3% при оплате покупок в категориях "Кафе и рестораны", "Авиабилеты", "Ж/д билеты", "Транспорт", "Сувениры", "Отели", "Аренда авто", "Экскурсии";

0,7% в остальных категориях;

мин. сумма возврата - 100 руб., макс. - 3 000 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 400 ₽ Выпуск и обслуживание 5 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков РФ

1,5%, мин. 150 руб. в банкоматах иностранных банков Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах: 500 000 руб. в день и месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% в банкоматах банков РФ

1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) в банкоматах иностранных банков Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и кассах: 7 500 евро в день и месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

получение баланса в банкоматах сторонних банков - бесплатно;

комиссия за конвертацию - 1-1,5%;

плата за использование несанкционированного овердрафта - 36% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back (по картам в рублях);

невысокая стоимость обслуживания карты;

бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков на территории РФ Дата актуализации 11.02.2019 13:46 Валюта счета: российский рубль

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.