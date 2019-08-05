Дебетовая карта "Яндекс.Плюс" в Альфа-Банке
Mastercard World «Яндекс.Плюс» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 10%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% на поездки с Яндекс.Такси (до конца июля);
- 5% в остальных сервисах Яндекса, а так же в категориях: "рестораны", "развлечения", "спортивные товары" и "образовательные услуги";
- 6% на путешествия через сайт travel.alfabank.ru;
1% от любых покупок
макс. - 7 000 руб. в месяц
- плата за подписку на Яндекс.Плюс полностью возвращается, если тратить по карте от 5000 рублей в месяц (169 руб.)
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7%
сумма покупок по карте более 10 000 руб - 1%; более 70 000 руб. - 6%; более 100 000 руб. и подключен пакет "Премиум" - 7%; первые 2 календарных месяца - 6% годовых, (на среднемесячный остаток до 300 000)
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией;
- 1% при снятии до 100 000 руб. в отделениях банка
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% -первые два месяца и если сумма покупок по карте более 10 000 руб или среднемесячный остаток более 30 тыс. руб, в остальных случаях - 1,5% мин. 200 руб.
- 0% - без конвертации, 5% - с конвертацией - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - если сумма покупок по карте более 10 000 руб или среднемесячный остаток более 30 тыс. руб, в остальных случаях - 1,5% мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 300 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - 59 руб. ежемесячно, начиная со второго месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты и выдача наличных - бесплатно;
- курьерская доставка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное обслуживание;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- наличие cash back
Дата актуализации
05.08.2019 14:05
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Яндекс.Плюс» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «АЛЬФА-БАНК»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
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- Телефоны
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(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.