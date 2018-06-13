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Военная ипотека

Промсвязьбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • рефинансирование

Тип программы

  • собственная программа
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • военнослужащие

Доход

подтверждение дохода не требуется

Прочие документы

свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа ( не является обязательным документом при рефинансировании)

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

ежемесячные платежи в размере 1/12 накопительного взноса заемщика, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год погашения кредита

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка;
  • личное страхование не влияет на ставку;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • небольшой первоначальный взнос

Особые ограничения

  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;
  • срок участия в НИС - не менее 3 лет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 137 городах России
705
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Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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