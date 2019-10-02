Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Газпромбанк

Банк: Газпромбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Газпромбанк в городах:

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Для тех, кто планирует взять кредитную карту без отказа в Газпромбанке, мы собрали длинный список различных предложений финансовой организации. Каждый может столкнуться с необходимостью срочно достать деньги, и обращение в банк ? это надежный и безопасный способ получения денежных средств за очень короткое время. Они могут быть выданы на любые нужды: покупка одежды, оплата отпуска или учебы, ремонт в квартире и т. д. Более подробные сведения обо всех имеющихся платежных инструментах есть на интернет-ресурсе Banki.ru. Наш сервис работает в круглосуточном режиме, а также мы регулярно обновляем все размещенные материалы.

Как выбрать подходящую программу?

Среди большого количества доступных вариантов очень сложно выделить тот, что на 100% подойдет под ваши требования. Чтобы найти наиболее выгодный продукт, мы рекомендуем вам обратить особое внимание на следующие показатели:

  • Размер процента. Это один из самых важных моментов выбора пластикового носителя.
  • Максимально доступный размер заемных средств, которые вы сможете получить по той или иной программе. Стоит понимать, что если вы хотите взять деньги без подачи дополнительных документов, то не нужно рассчитывать на большую сумму (вряд ли какой-либо банк выдаст вам больше 300 000 руб.).
  • Наличие комиссий или издержек. Этот пункт также не стоит оставлять без внимания, потому что в зависимости от того, будет ли взиматься комиссия или нет, вы можете либо понести дополнительные траты, либо сэкономить на заключении договора.
  • Предоставление обеспечения. Некоторые финансовые учреждения могут попросить клиента предоставить залоговое имущество в качестве обеспечения выплаты долга (требуется очень редко и только в том случае, если вы хотите одолжить крупную сумму).

    • Если вас заинтересовало одно из представленных на этой странице предложений, то вы можете перейти в его вкладку, где будет представлена более подробная информация о продукте.

    Преимущества Banki.ru

    Наш сайт собрал в себе все необходимые данные по поводу оформления платежного инструмента в Газпромбанке. Для посетителей сервиса очень удобным является то, что не понадобится просматривать множество страниц в интернете в поисках самого выгодного варианта. Достаточно зайти на Banki.ru и, воспользовавшись удобным поисковиком, составить список продуктов, которые больше всего подходят.

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