Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Хоум Кредит Банк

Банк: Хоум Кредит Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
3 603 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты без отказа (низкий процент) в Хоум Кредит Банк в городах:

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Все больше людей прибегают к услугам финансовых организаций по выдаче заемных средств, и одной из самых популярных считается оформление кредитной карты без отказа, которую можно взять в Хоум Кредит Банке. Получив «пластик», вы сможете быстро избавиться от проблем, связанных с покупкой машины, оплатой ремонта или обучения и т. д. Данное предложение имеет много достоинств, главными из которых являются:

  • Высокая скорость заключения соглашения. Вы получите необходимую сумму прямо в день подачи заявки.
  • Вам не понадобится собирать дополнительные документы. Сейчас все чаще можно получить платежный инструмент только по паспорту.
  • Выгодные условия получения продукта. Помимо того, что вы сможете быстро получить деньги, вам также будет доступна услуга CashBack, которая предполагает возврат части потраченных средств от покупок (имеется не на всех платежных инструментах).

    • Мы предоставили длинный перечень различных продуктов, среди которых каждый обязательно сможет найти то, что ему понравится.

    Преимущества сервиса Banki.ru

    На нашем сайте содержится большое количество полезной информации по поводу получения денег. Благодаря удобному списку, который вы найдете на этой странице, вам не придется тратить много времени на поиск подходящих вариантов в интернете.

    Наш интернет-ресурс обладает множеством достоинств, среди которых основными являются:

  • Круглосуточная работа.
  • Возможность ознакомления с отзывами других потребителей о тех или иных программах. Внизу этой страницы посетители могут писать свое мнение по поводу процедуры заключения сделки, обслуживания и т. д.
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  • Подача заявки онлайн. Отправить обращение можно прямо на нашем сайте.

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    Как получить «пластик»?

    Если вы хотите отправить анкету через интернет, то просто нажмите на кнопку «Оформить онлайн» рядом с понравившимся предложением. Затем заполните некоторые поля в появившемся окне и укажите ваш номер телефона. Через некоторое время вам позвонят сотрудники финансового учреждения, чтобы обсудить нюансы сделки.

    Обычно банк со 100% вероятностью принимает обращения тех клиентов, которые полностью соответствуют следующим требованиям:

  • Возраст от 18 лет. Если вы несовершеннолетний, то отклонение заявки почти во всех случаях неизбежно.
  • Наличие гражданства Российской Федерации.
  • Постоянное место работы. Этот пункт важен только в тех случаях, когда потребитель хочет получить крупную денежную сумму.
  • Хорошая КИ.

    • Пенсионеры также могут рассчитывать на приобретение пластикового носителя, однако к ним предъявляются дополнительные условия.

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